مديرية صحة الرقة تنسّق مع الشركاء لوضع أسس إدارة النفايات الطبية بالمحافظة

الرقة-سانا

عقدت مديرية صحة الرقة اجتماعاً تنسيقياً في مبنى العيادات الشاملة، مع الشركاء المحليين والمنظمات المعنية، لبحث الأسس الأولية لتنظيم إدارة النفايات الطبية في المنشآت الصحية بالمحافظة، بهدف توحيد آليات العمل وتحديد مهام ومسؤوليات الجهات المشاركة.

وأوضح رئيس دائرة الرعاية الصحية الأولية في المديرية عدنان الأحمد في تصريح لـ سانا، أن الاجتماع ناقش آليات إدارة النفايات الطبية في مختلف المنشآت الصحية، بدءاً من فرزها وفق المعايير المعتمدة، وتحديد ألوان الأكياس الخاصة بكل نوع، وأماكن تجميعها، وآلية ومواعيد نقلها إلى المحرقة العامة، بما يضمن التخلص منها بطريقة آمنة تحافظ على الصحة العامة والبيئة.

وأشار الأحمد إلى أن الجهات المشاركة ومنها الأمانة العامة لمحافظة الرقة، ومديرية البيئة، وإدارة النفايات الطبية، أبدت تعاوناً كاملاً لإنجاح المشروع، مبيناً أن مديرية الصحة تعمل على استكمال تطبيق منظومة إدارة النفايات الطبية في جميع المنشآت الصحية، بالتوازي مع تنفيذ برامج تدريبية للكوادر الطبية ووضع خطة عمل تضمن التطبيق الفعّال للمنظومة.

من جانبه بيّن رئيس دائرة الأمراض السارية والمزمنة في مديرية صحة الرقة بحر محمد المحمد أن دور الدائرة يتمثل في تدريب وتأهيل الكوادر الصحية على تطبيق إجراءات ضبط العدوى وإدارة النفايات الطبية، بما يعزز السلامة داخل المنشآت الصحية ويحد من مخاطر انتقال العدوى.

بدوره أوضح المسؤول الطبي في منظمة الهيئة الطبية الدولية IMC الدكتور عبد الجبار المحمد، أن المنظمة تواصل دعم المنشآت الصحية الحكومية في المحافظة من خلال توفير مستلزمات إدارة النفايات الطبية، وتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة الكوادر الصحية في مجالي إدارة النفايات وضبط العدوى، إضافة إلى الإشراف الميداني على الفرق الصحية ومتابعة تطبيق الممارسات الصحية السليمة، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة والارتقاء بجودة الرعاية الصحية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الصحة لتطوير منظومة إدارة النفايات الطبية وتعزيز إجراءات ضبط العدوى في المنشآت الصحية، بما ينسجم مع معايير السلامة المهنية وحماية الصحة العامة والبيئة، وبالتعاون مع المنظمات والجهات الداعمة العاملة في القطاع الصحي بمحافظة الرقة.