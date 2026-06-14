بريد القصيبة يبدأ استبدال العملة القديمة لتسهيل الخدمة على أهالي ريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا

باشر مركز بريد القصيبة في ريف القنيطرة الجنوبي، اليوم الأحد، عمليات استبدال العملة القديمة بالعملة الجديدة، في خطوة تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمة وتخفيف أعباء التنقل إلى مركز المحافظة.

وأوضحت مديرة المركز نهيل سليمان، في تصريح لـ سانا، أن إطلاق الخدمة في مركز بريد القصيبة يأتي لتلبية احتياجات أهالي الريف الجنوبي والقرى المجاورة، وتوفير الوقت والجهد عليهم، مشيرة إلى أن المركز شهد إقبالاً جيداً من المواطنين منذ الساعات الأولى لبدء العمل.

وأضافت: إن عمليات الاستبدال تُنجز وفق الإجراءات المعتمدة وبسلاسة، مؤكدة استمرار استقبال المواطنين خلال أوقات الدوام الرسمي حتى انتهاء المهلة المحددة لاستبدال العملة القديمة في الـ30 من تموز المقبل.

من جانبه، أكد عقيل ذياب، أحد أهالي ريف القنيطرة الجنوبي، أن افتتاح مركز للاستبدال في القصيبة خفف عن المواطنين مشقة التنقل إلى بلدة خان أرنبة، لافتاً إلى وجود تنظيم جيد للعمل وسرعة في إنجاز المعاملات، ما أسهم في تسهيل حصول المراجعين على الخدمة.

وأشار ذياب إلى أن هذه الخطوة تلبي احتياجات سكان المنطقة وتوفر عليهم الوقت والجهد، معرباً عن أمله في أن تسهم عملية استبدال العملة في التخلص من الرموز المرتبطة بالنظام البائد.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات توسيع نطاق خدمات استبدال العملة عبر مراكز البريد، بما يضمن وصولها إلى أكبر شريحة من المواطنين وتخفيف الضغط على المراكز الرئيسية، مع استمرار تقديم الخدمة ضمن المهلة المحددة التي تنتهي في الـ 30 من تموز المقبل.