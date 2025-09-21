أهالي حربل بين الرغبة بالعودة ومخاطر الألغام ومخلفات الحرب
مركز الفنون التشكيلية في اللاذقية يختتم فعاليات النادي الصيفي للأطفال
مؤسسة الرواد للتعاون والتنمية تحتفي بطلابها المتفوقين من ذوي الإعاقة
اتحاد كرة القدم يوضح مستجدات الجلسة الاستثنائية للجمعية العمومية
مدارس سوريا تفتح أبوابها لـ 4 ملايين طالب وطالبة في أول عام دراسي بعد التحرير
محافظة حلب تنظم ورشة عمل بعنوان “التخطيط التشاركي لحلب وبناء المبادئ العمرانية “
تقديم الطعون بدمشق وريفها على عضوية الهيئات الناخبة لانتخابات مجلس الشعب
مديرية الأوقاف في اللاذقية تكرّم عدداً من حفظة القرآن الكريم
