هيئة تطوير الغاب بحماة تنهي أعمال تعزيل أقنية بطول 170 كيلومتراً

حماة-سانا

أنهت مديرية الري في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة تنفيذ خطتها السنوية، لتعزيل أقنية الري البيتونية بطول 170 كيلومتراً.

وأوضح مدير الري والصرف في الهيئة المهندس حسان محفوض في تصريح لمراسل سانا، اليوم السبت، أن خطة تعزيل أقنية الري البيتونية بلغت 170 كيلومتراً تم الانتهاء من إنجازها بالكامل، وتمت المباشرة بأعمال تسليك المصارف المائية والبالغ طولها 400 كيلومتر إلى جانب خطة طوارئ بطول 25 كيلومتراً.

وأشار محفوض إلى أن خطة هذا العام تتضمن أيضاً أعمال تعزيل 150 جورة سقاية لمساعدة المزارعين في ري محاصيلهم.

يذكر أن هيئة تطوير الغاب بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ” الفاو” استكملت مشروع صيانة قناة الري “ج2 “في قرية الكريم بريف حماة الشمالي نهاية شهر آذار الماضي، بهدف تحسين كفاءة شبكات الري في المنطقة، والحد من تسرب المياه إلى الأراضي الزراعية المجاورة.