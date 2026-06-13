وزارة الأشغال و”UNHCR” تبحثان تطوير السكن البديل ودعم عودة النازحين

دمشق-سانا

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، مع وفد من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، الخطوات التنفيذية الرامية إلى تطوير واقع السكن البديل وتأمين متطلبات الاستقرار، بما يسهم في تسريع عودة النازحين واللاجئين.

وأوضحت وزارة الأشغال في قناتها عبر التلغرام، اليوم السبت، أن الوزير عبد الرزاق أكد خلال اللقاء بين الجانبين في مقر الوزارة، أولوية العمل ضمن حملة “صفر مخيمات”، مع التركيز على إعادة تخطيط مواقع المخيمات بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستقبلية، والتوسع في مشاريع الإسكان، للحد من التوسع العشوائي، وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي.

وأشار الوزير إلى أهمية معالجة المشاريع الإسكانية المتعثرة، وإيجاد حلول عملية لاستكمالها، رغم التحديات المرتبطة بالتضخم وأضرار البنية التحتية، مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون مع المفوضية لتأمين دعم فني ولوجستي يسهم في تسريع تنفيذ هذه المشاريع.

واتفق الجانبان على عقد اجتماعات فنية عاجلة خلال المرحلة المقبلة، بهدف تحديد أولويات المشاريع المشتركة، ووضع آليات تنفيذية واضحة تضمن تحقيق الأهداف المرسومة في مجال السكن وإعادة الاستقرار.

وتشير حملة “صفر مخيمات” إلى الرؤية الوطنية “سوريا بلا مخيمات”، التي تنفذها الحكومة السورية بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى إنهاء ظاهرة المخيمات، وإيجاد حلول دائمة ومستدامة لإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، وتحسين ظروفهم المعيشية، وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

وتُعد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR إحدى وكالات الأمم المتحدة الرئيسية، وتأسست عام 1950، وتتمثل مهمتها في قيادة وتنسيق الجهود الدولية لحماية اللاجئين والدفاع عن حقوقهم، إضافةً إلى توفير المأوى والحلول المستدامة لأوضاعهم.

وتعمل المفوضية في عدد من الدول، ومنها سوريا، على تنفيذ برامج إنسانية وتنموية بالشراكة مع الحكومات والمنظمات المحلية والدولية، تشمل دعم مشاريع التعافي المبكر، وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، والمساهمة في تهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين واللاجئين، وتعزيز الاستقرار المجتمعي.