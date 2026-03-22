استمرار أعمال تدعيم السواتر الترابية في السيحة جنوب حلب للحد من تدفّق المياه

حلب-سانا

واصلت الجهات المعنية بالتعاون مع فرق الهندسة في وزارة الدفاع اليوم الأحد، أعمال تدعيم السواتر الترابية في منطقة السيحة بريف حلب الجنوبي، للحد من تدفّق المياه نحو القرى والأراضي الزراعية.

وذكرت محافظة حلب عبر قناتها على تلغرام أن هذه الأعمال جاءت عقب الهطولات المطرية الأخيرة التي أدّت إلى غمر نحو 600 هكتار من الأراضي، ما استدعى تنفيذ إجراءات عاجلة شملت تنظيف قنوات جرّ المياه والعبّارات، لتسهيل عمليات التصريف وتقليل مخاطر الفيضانات.

وأشارت المحافظة إلى أن الجهات المعنية تعمل على إعادة تأهيل السواتر المتضررة وتعزيز النقاط الضعيفة، إلى جانب إعداد خطة عمل لمتابعة الإصلاحات ورفع الجاهزية لأي طارئ.

يشار إلى أن جزءاً من السد الترابي في منطقة تجمع مياه السيحة انهار يوم الخميس الماضي، بسبب تخزين كميات كبيرة من المياه فيه، وذلك بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، حيث جرى تشكيل غرفة عمليات مشتركة من وزارات الطوارئ وإدارة الكوارث والدفاع والطاقة والزراعة ومحافظتي حلب وإدلب، لضمان الاستجابة السريعة والمتابعة الدقيقة لأي طارئ والحد من الأضرار وضمان استقرار الوضع.