منظمة هيومن آبل توزع 4000 غرسة تين في قرية حزارين بإدلب لتحسين الواقع الزراعي

إدلب-سانا

وزعت منظمة هيومن آبل Human Appeal نحو 4 ألاف غرسة تين على 80 مستفيداً في قرية حزارين بريف إدلب الجنوبي، بمعدل 50 غرسة لكل مزارع، وذلك في إطار خطة مشروعها الحالي في دعم القطاع الزراعي، وتعزيز سبل العيش لدى الأهالي، وخاصة المهجرين العائدين إلى مناطقهم.

وفي تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس أوضح رواد رزاز قائد فريق ميداني في منظمة هيومن أبل، أن خطة المشروع تتضمن توزيع 40 ألف غرسة تين على عدد من المستفيدين في مناطق عدة بريفي حلب وإدلب، بمعدل 50 غرسة لكل مستفيد، مبيناً أن المشروع اختار هذا النوع من الغراس وهو التين السطاحي بناءً على تقييمات بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ونتيجة استبيان سابق مع المزارعين.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف المزارعين في المناطق المشهورة بزراعة أشجار التين في ريف إدلب، في قرى وبلدات ترملة وجبالا وحزارين وكفرنبل، لتعويضهم عن الأشجار التي قطعها النظام البائد في المنطقة بشكل جائر، وخاصة أشجار الزيتون والتين.

بدوره رئيس شعبة زراعة كفرنبل المهندس أحمد حروب بيّن في تصريح مماثل، أن الدعم المقدم يسهم في إعادة الغطاء النباتي ويساعد الفلاحين على زيادة دخلهم، واستثمار أراضيهم بشكل أفضل، ولاسيما أن المنطقة كان لها باع طويل في إنتاج ثمار التين وتصنيع التين المجفف.

من جهتهم أكد عبد الحميد قناطري وعلي المحمد من مزارعي القرية، أن النظام البائد قضى على معظم حقول الفلاحين المزروعة بالتين والزيتون في المنطقة، إما بقطع الأشجار أو حرقها، والتي كانت تعد المحصول الرئيسي للأهالي لسنوات، ووجهوا الشكر للمنظمة على الدعم المقدم، ولا سيما أن معظم العائدين منهكون مادياً، وعاجزون عن شراء الغراس ورعايتها.

وهيومن آبل منظمة إنسانية دولية غير ربحية، تأسست في بريطانيا عام 1991 وتعمل في مجالات الإغاثة والطوارئ والرعاية الصحية، ومشاريع المياه والتعليم وكفالة الأيتام، وتحسين سبل العيش ودعم النازحين، وتغطي برامجها آسيا وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط ومنها سوريا.