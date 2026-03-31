فن الإدارة العامة الرشيدة.. محاضرة في حلب حول تمكين الشباب وتطوير المؤسسات

حلب-سانا

نظّمت المؤسسة السورية الأرمنية المجتمعية، بالتعاون مع منظمة سوار، في حلب اليوم الثلاثاء، محاضرة بعنوان “فن الإدارة العامة الرشيدة.. كيف نبني مؤسسات تخدم المواطن بكفاءة”، لتعزيز مفاهيم الحوكمة، وتطوير الأداء المؤسسي.

وأوضح مدرب ومسؤول وحدة الحوكمة التشاركية والإدارية في المؤسسة السورية الأرمنية المجتمعية، يوسف حاج باره، في تصريح لمراسل سانا، أن المحاضرة تأتي ضمن برنامج “مدخل إلى بناء الدولة السورية”، انطلاقاً من أهمية إصلاح الإدارة وتطوير مؤسساتها كمدخل أساسي للبناء.

وبيّن حاج باره أن المحاضرة هدفت إلى تقديم فهم متكامل لمفاهيم الإدارة العامة، وربط مناهج الإدارة الحديثة، ولا سيما الإدارة الرشيدة والحوكمة، بالتطبيق العملي، إضافة إلى تسليط الضوء على أساليب التنظيم الإداري والتفويض والقيادة الإدارية، بما يسهم في تحسين كفاءة المؤسسات ورفع جودة الخدمات المقدمة.

وأشار إلى التركيز على تمكين الشباب وتعزيز دورهم في العمل العام، ليكونوا قادرين على الإسهام في صناعة السياسات العامة، والمشاركة في بناء دولة قائمة على الكفاءة والمسؤولية والشفافية والمساءلة.

بدورها أوضحت إيمان الشبلي، منظمة الفعالية، أن برنامج “مدخل إلى بناء الدولة السورية” انطلق في الثامن من تشرين الثاني عام 2025، برعاية وتمويل من منظمة سوار، ويهدف إلى تغطية عدة مجالات، منها التعليم والتوعية السياسية والإعلام والإدارة.

وأضافت الشبلي: إن المحاضرة جاءت بالتعاون مع المؤسسة السورية الأرمنية المجتمعية، وركّزت على مفهوم الإدارة الرشيدة، وأهميته في بناء مؤسسات فعّالة، لافتة إلى أن الفئة المستهدفة من البرنامج تشمل طلاب الجامعات والخريجين، إضافة إلى حملة الشهادات العليا، بهدف إعداد كوادر قادرة على الإسهام في بناء الدولة وتطوير مؤسساتها.