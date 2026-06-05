محافظ السويداء: نقل امتحانات الشهادات خارج المحافظة جاء لغياب المقومات اللازمة

دمشق-سانا

أكد محافظ السويداء مصطفى البكور أن قرار نقل امتحانات الشهادات العامة إلى مراكز امتحانية خارج المحافظة، جاء نتيجة غياب المقومات اللازمة لإجرائها داخل السويداء في ظل الظروف الراهنة، مشدداً على أن الهدف الأساسي من الإجراءات المتخذة هو ضمان حق الطلاب في التقدم إلى امتحاناتهم، وتأمين مستقبلهم التعليمي.



وأوضح البكور في تصريح لإذاعة دمشق، أن اختيار المراكز الامتحانية في صحنايا وأشرفية صحنايا وجرمانا، تم بعد دراسة واقع الطلاب وأسرهم، وبما يسهم في تسهيل وصولهم إلى المراكز الامتحانية، ومراعاة أوضاعهم الاجتماعية والعائلية، داعياً مختلف الجهات والأهالي إلى تحمل مسؤولياتهم لإنجاح العملية الامتحانية، وتوفير الظروف المناسبة للطلاب.

حساسية ملف الطلاب والامتحانات

ولفت البكور إلى حساسية ملف الطلاب والامتحانات في محافظة السويداء، منوهاً بالرغبة المشتركة للطلاب والأهالي والمحافظة والوزارة في إجراء العملية الامتحانية في المحافظة، إلا أن الظروف المحيطة من عدم توفر الأمن والأمان والواقع الحالي الذي يعيق تطبيق النظام الداخلي لوزارة التربية والأنظمة المعمول بها، حالت دون تنفيذ هذه الرغبة.



وأشار البكور إلى أن المحافظة والجهات المعنية بذلت جهوداً لتسهيل انتقال الطلاب إلى مراكز الامتحان، مرحباً بوفد الأمم المتحدة الذي سيشارك في الإشراف على سير الامتحانات لطلاب السويداء، ومتمنياً أن تحقِّق هذه المشاركة للطلاب والأهالي مزيداً من التطمينات بعد عرض الإجراءات والترتيبات الأمنية والتنظيمية لهذه العملية، وخاصة تأمين الطرقات بين السويداء ودمشق وريف دمشق ودرعا، والجهوزية العالية لكل الظروف والحالات الطارئة.



ودعا محافظ السويداء الأهالي والطلاب إلى الوقوف في وجه كل من يحاول عرقلة العملية التعليمية أو حرمان الطلبة من حقهم في التقدم إلى امتحاناتهم، مؤكداً أن مسؤولية حماية مستقبل الأجيال تقع على عاتق الجميع، وأن مستقبل الطلاب يجب أن يبقى بعيداً عن أي تجاذبات أو ممارسات تعيق مسيرتهم التعليمية.

تردي الواقع الخدمي والاستثماري

أوضح البكور أن السويداء عانت خلال السنوات الماضية من إهمال طويل انعكس على البنى التحتية والخدمات الأساسية، مبيناً أن عدداً من المشاريع الاستثمارية التي كان من المتوقع أن تسهم في خلق فرص عمل وتحسين الواقع الخدمي تعرضت للتعطيل، الأمر الذي أثر في جهود التنمية.



وأكد البكور حرص الحكومة على تأمين حصة السويداء من المحروقات وغيرها من الموارد رغم تراكم المشكلات، مبيناً أن الكهرباء والمحروقات تحتاج إلى الدعم المستمر بالكابلات والمعدَّات الكهربائية كما كل المحافظات، وإعادة بناء البنية التحتية.



كما شدد البكور على حرص الحكومة على صرف الرواتب والتأكد من الأسماء المستحقة، واستمرار صرف الرواتب حتى للموظفين الذين انقطعوا عن أعمالهم بسبب خروج قطاعاتهم من الخدمة، موضحاً أن الحكومة صرفت جميع المستحقات من المحروقات والآليات، حيث تم البدء ببعض الإصلاحات في الوحدات الإدارية مستفيدين من بعض الإعانات الخاصة بقطاعات معينة.

دعم مستمر للمياه والزراعة

أشار البكور إلى أن الدولة مستمرة في تقديم الدعم لقطاعات المياه والزراعة، وتأمين الرواتب والمستحقات المالية رغم التحديات والصعوبات القائمة، لافتاً إلى أن الاعتداءات على المؤسسات العامة والمشاريع الزراعية تشكل عائقاً أمام تنفيذ الخطط التنموية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

الأمن ركيزة الاستقرار والتنمية

شدد محافظ السويداء على أن الأمن يمثل الركيزة الأساسية للاستقرار والتنمية، موضحاً أن تفاوت الواقع الأمني بين المناطق الواقعة تحت إدارة الدولة والمناطق الخارجة عن سيطرتها ينعكس بشكل مباشر على مستوى الخدمات والاستثمار.



وبيّن البكور أن المحافظة رتَّبت مع العديد من المنظمات لاستقدام بذار القمح للمزارعين ليقوموا بزراعته، مؤكداً التعاون مع مديرية المطاحن ووزارة الزراعة لاستلام موسم القمح، إلا أن ذلك مرتبط بالسماح للجهات العامة بالقيام بمهامها، إلى جانب الأمان في المحافظة، مطالباً الأهالي بحماية أرزاقهم ومؤسسات الدولة التي هي لهم أساساً بعد تضرر العديد من المشاريع الزراعية والمشاتل والمزارع والبساتين التي تعطَّلت بسبب التعدي عليها.



وكانت الحكومة السورية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتمكين طلاب محافظة السويداء من التقدّم لامتحانات الشهادات العامة، حيث خصصت مراكز امتحانية بديلة للطلاب، وأمنت وسائل النقل اللازمة لهم، إلا أن مجموعات مسلّحة تابعة لحكمت الهجري منعت الطلاب من مغادرة المحافظة، وعرقلت وصولهم إلى الحافلات المخصّصة لنقلهم إلى دمشق وريفها.