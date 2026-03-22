مياه دير الزور تواصل تأهيل محطة الطريف في الريف الغربي

دير الزور-سانا

تواصل المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دير الزور بالتعاون مع منظمة أوكسفام، أعمال مشروع تأهيل محطة مياه الطريف في ريف المحافظة الغربي، والتي تشمل تجديد المرقدات ومحطات الضخ لتوفير مياه الشرب للمواطنين بشكل مستدام.

وأوضح مدير المؤسسة المهندس أحمد الموسى في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أن المشروع يهدف إلى إعادة تشغيل المحطة التي كانت خارج الخدمة بسبب القصف الذي تعرضت له من النظام البائد، ما تسبب في حرمان العديد من القرى المجاورة من مياه الشرب.

وأشار الموسى إلى أن تأهيل محطة مياه الطريف سيسهم في إيصال المياه النظيفة والصالحة للشرب إلى عدد كبير من القرى التي عانت من انقطاع المياه لفترات طويلة، ما يعزز من صحة وسلامة المواطنين في المنطقة.

ويهدف تأهيل محطة مياه الطريف إلى تزويد أربع بلدات رئيسية في ريف دير الزور الغربي، هي الطريف والتبني والبويطية والعنبة، بإمدادات مياه مستدامة، ما يعزز جودة الحياة في المنطقة ويدعم الاستقرار المائي للمواطنين.