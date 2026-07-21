مبادرة “موجة التغيير” تجمع العمل البيئي والمجتمعي للحفاظ على شواطئ اللاذقية ومواقعها السياحي

IMG 2998 مبادرة "موجة التغيير" تجمع العمل البيئي والمجتمعي للحفاظ على شواطئ اللاذقية ومواقعها السياحي

اللاذقية-سانا

أطلقت منظمة «بنفسج» بالتعاون مع جمعيتي «شراع الخير» و«بلدك أمانتك»، في محافظة اللاذقية مبادرة «موجة التغيير»، وذلك في إطار جهود تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة والمواقع السياحية.

IMG 2999 مبادرة "موجة التغيير" تجمع العمل البيئي والمجتمعي للحفاظ على شواطئ اللاذقية ومواقعها السياحي

وتضمنت المبادرة، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على شاطئ الكرنك، سلسلة من الأنشطة التوعوية والرياضية والترفيهية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة في صون الموارد الطبيعية والمرافق العامة.

وأكد عضو مجلس إدارة جمعية «شراع الخير» هارون عراج في تصريح لمراسل سانا، أن المبادرة تأتي في سياق تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على المناطق السياحية، مشدداً على أن حماية هذه المواقع ليست مسؤولية الجهات المعنية فحسب، بل هي مسؤولية جماعية يتقاسمها المجتمع بمختلف أفراده باعتبارهم المستفيد الأول من هذه المرافق.

وأضاف عراج أن الأنشطة، التي شملت منافسات رياضية في كرة القدم والكرة الطائرة والتنس، وعروضاً مائية، تهدف إلى إيصال رسالة حضارية تؤكد ضرورة تبني سلوكيات إيجابية تسهم في استدامة هذه المواقع للأجيال القادمة.

IMG 3003 مبادرة "موجة التغيير" تجمع العمل البيئي والمجتمعي للحفاظ على شواطئ اللاذقية ومواقعها السياحي

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لجمعية «بلدك أمانتك»، محمد سقاطي، أن المبادرة تضمنت أنشطة مناصرة للبيئة شملت حملة لتنظيف الشاطئ، أعقبها معرض للنفايات المجمعة، بهدف تسليط الضوء على الآثار البيئية الضارة للمخلفات، وتوعية الزوار بالمدى الزمني الطويل الذي تستغرقه بعض المواد للتحلل.

وبيّن سقاطي، أن هذه الفعاليات تهدف إلى الحد من التلوث، ونشر الوعي بضرورة المحافظة على نظافة الشواطئ، مؤكداً أن التفاعل المجتمعي مع المبادرة يعكس وعياً متنامياً بأهمية العمل المشترك في حماية البيئة السورية.

وتسعى المبادرة من خلال هذه الفعاليات الميدانية إلى ترسيخ سلوكيات بيئية مستدامة لدى المصطافين والزوار، بما يضمن بقاء المواقع السياحية السورية واحات للنظافة والجمال، ويحول المبادرات الفردية والجماعية إلى ثقافة مجتمعية راسخة تحمي الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

IMG 2997 مبادرة "موجة التغيير" تجمع العمل البيئي والمجتمعي للحفاظ على شواطئ اللاذقية ومواقعها السياحي
IMG 3001 مبادرة "موجة التغيير" تجمع العمل البيئي والمجتمعي للحفاظ على شواطئ اللاذقية ومواقعها السياحي
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