كهرباء ريف دمشق: تركيب واستبدال 4 محولات كهربائية في دوما والتل والسيدة زينب

ريف دمشق-سانا

أنجزت الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق تركيب واستبدال 4 محولات كهربائية في مناطق دوما والتل والسيدة زينب، وذلك ضمن خطط تعزيز استقرار التغذية الكهربائية وتحسين جاهزية الشبكة.

وبينت الشركة في منشور بصفحتها على الفيسبوك اليوم الأربعاء، أن الأعمال شملت زيادة استطاعة مركز تحويل دوما 58 من 630 إلى 1000 كيلو فولط أمبير، بهدف تخفيف الأحمال وتحسين استقرار التغذية الكهربائية في المنطقة.

كما تم استبدال محولة معطوبة باستطاعة 630 كيلو فولط أمبير في مركز تحويل الشميس بمدينة التل، وإعادة المركز إلى الخدمة لضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمشتركين.

ولفتت الشركة إلى أن قسم كهرباء السيدة زينب، استبدل محولة معطوبة باستطاعة 1000 كيلو فولط أمبير في مركز تحويل الدوارة رقم /3/، كما تم وضع مركز تحويل الدردارة /1/ بالخدمة بعد تركيب محولة جديدة باستطاعة 630 كيلو فولط أمبير بدلاً من المحولة المعطوبة.

وكانت الكوادر الفنية في الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق انتهت في الـ 25 من شهر أيار الماضي من استبدال وزيادة استطاعة محولات في الغزلانية والذيابية وكفير يابوس، وذلك ضمن خطتها لرفع كفاءة مراكز التحويل، ومعالجة الاختناقات الفنية على مراكز التحويل التي تعاني أحمالاً زائدة، بما يسهم في توزيع الأحمال بشكل متوازن.