إطلاق مشروع لكسوة 4 آلاف طفل يتيم في إدلب

بدأ فريق الاستجابة الطارئة في محافظة إدلب، بدعم الشركة السورية للبترول، الخطوات التنفيذية لمشروع “كسوة عيد الفطر السعيد” والذي يشمل تأمين اللباس والكسوة لأكثر من 4 آلاف طفل بمناسبة اقتراب عيد الفطر.

وأشار مدير مدرسة المغتربين للأيتام علي العتك في تصريح لمراسل سانا اليوم السبت إلى أهمية المبادرة التي من شأنها تخفيف الأعباء المادية عن الأهالي، وخاصة في الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها الأهالي وارتفاع تكاليف تأمين متطلبات العيد، فضلاً عن دورها في إدخال السرور إلى قلوب الأطفال الأيتام، ولا سيما أن جلهم من أبناء الشهداء الذين حرروا البلاد من النظام البائد.

بدوره أوضح مدير مشروع كسوة عيد الفطر مالك يحيى أن خطة المشروع تتضمن توزيع لباس العيد لألف طفل من الأيتام يومياً حتى انتهاء الكمية المخصصة، ويهدف إلى دعم الأسر الفقيرة وأبناء شهداء الثورة السورية في تأمين ملابس العيد ومساعدتهم في تخفيف المعاناة عنهم.

وكانت الشركة السورية للبترول أقامت في الرابع من آذار الجاري مأدبة إفطار جماعي في مدينة إدلب لنحو ألفي عامل نظافة وذلك في إطار مبادراتها خلال شهر رمضان المبارك.