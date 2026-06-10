انطلاق بازار “حانوت جدي” دعماً للمهن التقليدية والنساء المنتجات في خان رستم باشا بحماة

حماة-سانا

نظمت مديرية السياحة في حماة بالتعاون مع جمعية حماة للخدمات الاجتماعية “بازار حانوت جدي” بمشاركة واسعة من النساء المنتجات وأصحاب الحرف اليدوية التقليدية والمنتجات التراثية في خان رستم باشا الأثري بمدينة حماة.

ويهدف البازار الذي يستمر 3 أيام إلى دعم الحرف التقليدية والمنتجات المحلية، وتسليط الضوء على الإبداعات والمشغولات اليدوية التي تعكس الهوية التراثية والثقافية للمنطقة.

وبينت رئيسة مجلس إدارة جمعية حماة للخدمات الاجتماعية روعة سلطان لمراسل سانا، أن الهدف من البازار عرض منتجات النساء اللواتي يتدربن في الجمعية والراغبات بتأسيس مشاريع صغيرة، إلى جانب عرض منتجات سوق الحرف التقليدية والمهن التراثية القديمة في خان رستم باشا الأثري.

وأشارت إلى أن الجمعية تنظم باستمرار دورات تأهيلية للنساء لإنتاج وتصنيع المنظفات والعطور والشموع وأعمال الصوف والكروشيه والخياطة وغيرها، حيث بمقدور المرأة بعد خضوعها لهذه الدورات ممارسة هذه المهن وتأسيس مشروعها الإنتاجي الخاص بها.

من جهتها، أوضحت المشاركة في البازار فداء منصور أنها تشارك بأعمال الكروشيه والتريكو حيث تدربت على اتقان هذه المهنة بعد أن انتسبت إلى دورة تأهيلية أطلقتها الجمعية، مؤكدة أن البازار فرصة مهمة لعرض أعمال النساء المنتجات اللواتي لديهن مشروعات مهنية صغيرة، والترويج لإنتاجهن.





بدوره، اعتبر محمد العبيد وهو أحد الزوار أن “بازار حانوت جدي” بعنوانه اللافت يشكل دعماً قوياً لاستمرارية هذه المنتجات التقليدية ومنع اندثارها.

يذكر أن خان رستم باشا الأثري شهد خلال شهر شباط الماضي فعاليات مهرجان أسواق الخير الذي نظمته غرفة تجارة حماة بالتعاون مع شركة جسور لتنظيم المهرجانات والمؤتمرات بمشاركة نحو 80 شركة وطنية من مختلف المحافظات