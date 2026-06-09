وصول قافلة مساعدات إغاثية من حماة للمتضررين في محافظة دير الزور

IMG 20260609 152339 وصول قافلة مساعدات إغاثية من حماة للمتضررين في محافظة دير الزور

دير الزور-سانا


وصلت إلى محافظة دير الزور، اليوم الثلاثاء، قافلة مساعدات إغاثية من منظمات وجمعيات خيرية وفعاليات أهلية في حماة، دعماً للأهالي المتضررين جراء ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات مؤخراً، وذلك ضمن حملة “دير الزور أهلنا”.

وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة دير الزور مهند حنيدي لمراسل سانا أن قافلة المساعدات مقدمة من أهالي محافظة حماة إضافة لمجموعة من المنظمات والجمعيات الخيرية وتضمنت مواد غذائية ومجموعة من الفرش والبطانيات والمواد الصحية.

IMG 20260609 152307 وصول قافلة مساعدات إغاثية من حماة للمتضررين في محافظة دير الزور

من جانبها بينت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في حماة أمينة الشققي أنه تم تنظيم حملة “دير الزور أهلنا” بتوجيهات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لتقديم مساعدات إنسانية للأهل في دير الزور وأشارت إلى أن الحملة جاءت ثمرة جهد جماعي من جمعيات ومنظمات أهلية وغرفة صناعة حماة بإشراف المديرية.


يذكر أن محافظة دير الزور استقبلت خلال الأيام الماضية قوافل مساعدات من أهالي محافظات عدة، استجابةً وجبراً للضرر الذي تعرضت له العديد من العائلات جراء ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.

وشهدت مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي ‌‏دير ‏الزور ‏والرقة مؤخراً، ‏ارتفاعاً ملحوظاً في ‏منسوب ‏المياه، ما استدعى تشكيل غرفة عمليات مشتركة، ‏لمتابعة تطورات الوضع والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخدمية، ولحماية ‏السكان والممتلكات، وتقليل ‏الخسائر المحتملة.

IMG 20260609 152433 وصول قافلة مساعدات إغاثية من حماة للمتضررين في محافظة دير الزور
IMG 20260609 153953 وصول قافلة مساعدات إغاثية من حماة للمتضررين في محافظة دير الزور
مديرية الأوقاف في حماة تكرّم أكثر من 90 حافظاً وحافظة للقرآن الكريم خلال حفل مركزي
أجواء خريفية مستقرة في أغلب المناطق السورية وأمطار محتملة في الساحلية والشمالية الغربية
وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة امرأة بجروح خطيرة جراء تصادم دراجتين ناريتين بريف درعا
توقيع اتفاقية لنقل الحجاج بين السورية القابضة للطيران وإدارة الحج والعمرة
حكاية الهوية البصرية الجديدة للجمهورية العربية السورية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك