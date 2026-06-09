وصول قافلة مساعدات إغاثية من حماة للمتضررين في محافظة دير الزور

دير الزور-سانا



وصلت إلى محافظة دير الزور، اليوم الثلاثاء، قافلة مساعدات إغاثية من منظمات وجمعيات خيرية وفعاليات أهلية في حماة، دعماً للأهالي المتضررين جراء ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات مؤخراً، وذلك ضمن حملة “دير الزور أهلنا”.



وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة دير الزور مهند حنيدي لمراسل سانا أن قافلة المساعدات مقدمة من أهالي محافظة حماة إضافة لمجموعة من المنظمات والجمعيات الخيرية وتضمنت مواد غذائية ومجموعة من الفرش والبطانيات والمواد الصحية.

من جانبها بينت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في حماة أمينة الشققي أنه تم تنظيم حملة “دير الزور أهلنا” بتوجيهات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لتقديم مساعدات إنسانية للأهل في دير الزور وأشارت إلى أن الحملة جاءت ثمرة جهد جماعي من جمعيات ومنظمات أهلية وغرفة صناعة حماة بإشراف المديرية.





يذكر أن محافظة دير الزور استقبلت خلال الأيام الماضية قوافل مساعدات من أهالي محافظات عدة، استجابةً وجبراً للضرر الذي تعرضت له العديد من العائلات جراء ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.



وشهدت مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي ‌‏دير ‏الزور ‏والرقة مؤخراً، ‏ارتفاعاً ملحوظاً في ‏منسوب ‏المياه، ما استدعى تشكيل غرفة عمليات مشتركة، ‏لمتابعة تطورات الوضع والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخدمية، ولحماية ‏السكان والممتلكات، وتقليل ‏الخسائر المحتملة.