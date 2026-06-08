وزير النقل ومحافظ الرقة يبحثان واقع الطرق والجسور ومشاريع الصيانة والتأهيل بالمحافظة

دمشق-سانا



بحث وزير النقل يعرب بدر مع محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة واقع شبكة الطرق والجسور في المحافظة، والأضرار التي لحقت بها نتيجة الفيضانات الأخيرة وما تعرضت له البنية التحتية خلال السنوات الماضية، إضافة إلى مشاريع الصيانة والتأهيل المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة لعام 2026.



وجرى خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الإثنين في مبنى الوزارة بدمشق، تقييم حجم الأضرار التي أصابت الطرق والجسور ومناقشة الاحتياجات العاجلة لإعادة تأهيل المقاطع المتضررة، بما يضمن استمرارية الحركة المرورية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأكد الوزير بدر أن الوزارة تواصل توجيه إمكاناتها نحو إعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة، ورفع كفاءة شبكة الطرق والجسور، مشيراً إلى أن مشاريع محافظة الرقة تحظى بأولوية ضمن خطط الوزارة للعام الجاري، لما لها من أهمية في تعزيز السلامة المرورية ودعم التنمية الاقتصادية.



من جهته، أوضح المحافظ سلامة أن تنفيذ هذه المشاريع سيسهم في تحسين واقع النقل والخدمات بالمحافظة، وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية بين المناطق، مؤكداً استعداد المحافظة لتقديم التسهيلات اللازمة، لضمان إنجاز الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.

مشاريع الصيانة والتأهيل



وعرض مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار خطة صيانة طرق الرقة لعام 2026، والتي تتضمن تنفيذ خمسة مشاريع رئيسية تشمل صيانة أوتستراد الرقة–حلب بطول 35 كيلومتراً للفرعين، وطريق الرقة–تل أبيض بطول 20 كيلومتراً، وطريق الرقة–أثريا–سلمية بطول 13 كيلومتراً، وطريق المنصورة–الرصافة–أثريا بطول 7 كيلومترات، إضافة إلى طريق الرقة–الكرامة–المطب–دير الزور بطول 7 كيلومترات.



وبيّن نجار أن التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع تقدر بنحو 700 مليون ليرة سورية جديدة، فيما تتضمن الخطة الإضافية ثلاثة مشاريع استراتيجية تشمل صيانة طريق الرقة–دير الزور مع جسور الخرار والشريدة والسويدة، وإعادة تأهيل جسري الرشيد والمنصور وتنفيذ عبارتين مائيتين، إلى جانب إعادة تأهيل جسر معدان، مشيراً إلى أن التكلفة التقديرية للخطة الإضافية تبلغ نحو 1.248 مليار ليرة سورية جديدة، بهدف رفع جاهزية البنية التحتية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة.



كما كشف نجار أن مشروع إعادة تأهيل جسر الرقة الكبير لا يزال قيد التفاوض لتأمين تمويله من خلال صندوق التنمية السعودي عبر وزارة المالية، بتكلفة تقديرية تبلغ 18 مليون دولار.



حضر الاجتماع معاون وزير النقل لشؤون النقل البري محمد رحال، ومدير النقل البري علي أسبر.



وتأتي هذه المشاريع في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى إعادة تأهيل البنية التحتية في محافظة الرقة، وتحسين كفاءة شبكة النقل فيها، بعد الأضرار التي لحقت بالطرق والجسور خلال السنوات الماضية والظروف المناخية، بما يسهم في تعزيز الربط بين المدن والبلدات، وتسهيل حركة المواطنين والبضائع، ودعم النشاط الاقتصادي والتنموي في المحافظة.