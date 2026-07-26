الجمعية السورية للأنشطة الجبلية تطلق أول دورة احترافية لتسلق الصخور بريف اللاذقية

20260725 145439 الجمعية السورية للأنشطة الجبلية تطلق أول دورة احترافية لتسلق الصخور بريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

نظّمت الجمعية السورية للأنشطة الجبلية في قرية عرامو بريف اللاذقية أول دورة تدريبية منظمة لرياضة تسلق الصخور في سوريا، بمشاركة أحد عشر متدرباً.

وتضمنت الدورة، التي استمرت أربعة أيام، تدريباً نظرياً وتطبيقياً متكاملاً على مبادئ التسلق الآمن وإدارة المخاطر واستخدام التجهيزات الفنية، بهدف تأسيس قاعدة احترافية لهذه الرياضة وبناء كوادر قادرة على ممارستها وفق أعلى معايير السلامة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية إبراهيم سعود لـ سانا أن تنظيم الدورة جاء لأهمية هذه الرياضة في تشجيع السياحة البيئية ولا سيما أن سوريا تمتلك المقومات المطلوبة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الجمعية لسياحة المغامرات في سوريا والتعريف بالمقومات الطبيعية للمنطقة كوجهة جاذبة لعشاق الرياضات الجبلية.

20260725 145123 الجمعية السورية للأنشطة الجبلية تطلق أول دورة احترافية لتسلق الصخور بريف اللاذقية
20260725 150402 الجمعية السورية للأنشطة الجبلية تطلق أول دورة احترافية لتسلق الصخور بريف اللاذقية
20260725 150712 الجمعية السورية للأنشطة الجبلية تطلق أول دورة احترافية لتسلق الصخور بريف اللاذقية
20260725 150820 الجمعية السورية للأنشطة الجبلية تطلق أول دورة احترافية لتسلق الصخور بريف اللاذقية
DJI 0094 الجمعية السورية للأنشطة الجبلية تطلق أول دورة احترافية لتسلق الصخور بريف اللاذقية
DJI 0098 الجمعية السورية للأنشطة الجبلية تطلق أول دورة احترافية لتسلق الصخور بريف اللاذقية
DJI 0101 الجمعية السورية للأنشطة الجبلية تطلق أول دورة احترافية لتسلق الصخور بريف اللاذقية
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