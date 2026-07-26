مجلس الإفتاء الأعلى يعزي بضحايا حادث طريق دير الزور – دمشق

دمشق-سانا
تقدم مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا بالتعازي والمواساة إلى أهالي وذوي الضحايا الذين قضوا جراء الحادث الأليم الذي وقع أمس السبت على طريق دير الزور – دمشق.
وقال المجلس في بيان له: إننا في هذه المصيبة الجلل، نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهاليهم وذويهم الصبر والسلوان ويجبر مصابهم.
وأضاف: نتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء الخالص للمصابين والجرحى بأن يمن عليهم بالشفاء العاجل، ويكسوهم ثوب الصحة والعافية، وأن يعيدهم إلى أهليهم سالمين.
وشهد طريق دير الزور – دمشق في وقت سابق اليوم حادث سير مروعاً جراء تصادم حافلتي نقل ركاب، ما أدى إلى وفاة 35 شخصاً وإصابة 30 آخرين في حصيلة أولية، واستدعى استنفار منظومة الإسعاف والطوارئ، وإرسال فرق الإسعاف إلى موقع الحادث، إلى جانب رفع جاهزية المشافي في المحافظات المعنية لاستقبال المصابين، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.