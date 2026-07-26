مجلس الإفتاء الأعلى يعزي بضحايا حادث طريق دير الزور – دمشق

دمشق-سانا‏

تقدم مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا بالتعازي والمواساة إلى أهالي وذوي ‏الضحايا الذين قضوا جراء الحادث الأليم الذي وقع أمس السبت على طريق ‏دير الزور – دمشق‎.

وقال المجلس في بيان له: إننا في هذه المصيبة الجلل، نسأل الله العلي القدير ‏أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن ‏يلهم أهاليهم وذويهم الصبر والسلوان ويجبر مصابهم‎.‎

وأضاف: نتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء الخالص للمصابين والجرحى بأن ‏يمن عليهم بالشفاء العاجل، ويكسوهم ثوب الصحة والعافية، وأن يعيدهم إلى ‏أهليهم سالمين‎.‎

وشهد طريق دير الزور – دمشق في وقت سابق اليوم حادث سير مروعاً ‌‏جراء تصادم حافلتي نقل ركاب، ما أدى إلى وفاة 35 شخصاً وإصابة 30 ‌‏آخرين في حصيلة أولية، واستدعى استنفار منظومة الإسعاف والطوارئ، ‌‏وإرسال فرق الإسعاف إلى موقع الحادث، إلى جانب رفع جاهزية المشافي ‌‏في المحافظات المعنية لاستقبال المصابين، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.‏