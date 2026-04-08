قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في جباتا الخشب وعين البيضة بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء في بلدة جباتا الخشب وقرية عين البيضة بريف القنيطرة الشمالي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة للاحتلال مؤلفة من أربع آليات عسكرية توغلت على الطريق الواصل إلى بلدة جباتا الخشب، قبل أن تتجه نحو قرية عين البيضة، ثم انسحبت من المنطقة.

وتوغلت قوات الاحتلال أمس في بلدة رويحينة وقريتي طرنجة وعين النورية بريف القنيطرة الشمالي.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.