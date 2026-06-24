وزير الطوارئ: السيطرة على حرائق الحسكة دون خسائر بشرية

دمشق-سانا

سيطرت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بمؤازرة من الأهالي، على جميع الحرائق التي اندلعت اليوم الثلاثاء في محافظة الحسكة، والتي طالت محاصيل القمح والأعشاب اليابسة وبقايا المحاصيل الزراعية، من دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وأفاد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، في منشور عبر منصة “إكس”، بأن أكثر من 40 فريق إطفاء شاركوا في عمليات الإخماد، مشيراً إلى أن عدد مواقع الحرائق تجاوز 35 موقعاً توزعت فيها عشرات البؤر المشتعلة في مناطق متفرقة من المحافظة.

وأوضح الوزير الصالح أن الظروف الجوية المتمثلة بارتفاع درجات الحرارة وشدة الرياح، إلى جانب انتشار الأعشاب والأشواك الجافة وتشابكها، أسهمت في تسريع انتشار النيران على مساحات واسعة.

وبيّن وزير الطوارئ أنه، رغم وجوده في مدينة جنيف للمشاركة في مؤتمر المعنيين بأعمال إزالة الألغام في سوريا، تابع على مدار الساعة عمليات الاستجابة مع قادة الفرق الميدانية، ووجّه بإرسال تعزيزات إضافية من فرق الإطفاء في محافظتي الرقة ودير الزور لمساندة الفرق العاملة في الحسكة وتسريع السيطرة على الحرائق.

وأكد الوزير الصالح أن سلامة المواطنين وحماية أرزاقهم ومحاصيلهم الزراعية تمثل أولوية قصوى للوزارة، لافتاً إلى استمرار فرق الطوارئ بالاستجابة للحرائق في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن الفرق تعاملت خلال اليوم نفسه مع أكثر من 225 حريقاً في عموم البلاد، فيما استجابت منذ بداية أيار حتى 23 حزيران لأكثر من 6500 حريق على مستوى سوريا.

وشدد الوزير على أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تسخير جميع الإمكانات الوطنية لدعم عمليات الإطفاء، وحماية الأرواح والممتلكات والمحاصيل الزراعية، والتخفيف من آثار الحرائق.

وكانت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، السيطرة على معظم الحرائق، عقب إرسال فرق إطفاء إضافية من الرقة ودير الزور، في ظل تحديات تمثلت بسرعة الرياح واتساع الأراضي الزراعية وانتشار الأعشاب الجافة، إضافة إلى وجود ألغام في بعض المواقع.