الموارد المائية في حمص تؤكد جاهزية سد تلدو لموسم الري وتضمن توزيعاً عادلاً للمياه بالحولة

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أكدت مديرية الموارد المائية في حمص جاهزية سد تلدو لاستكمال موسم الري في منطقة الحولة، بعد انتهاء أعمال الصيانة والتعزيل للمآخذ والقنوات وبوابات التحكم، لضمان توزيع المياه بكفاءة عالية على 1236 هكتاراً من الأراضي الزراعية.

وأوضح رئيس دائرة الإدارة المتكاملة في مديرية الموارد المائية بحمص أحمد حيدر في تصريح لمراسل سانا، أن الورش الفنية عملت على التأكد من جاهزية مغالق التدفق والمفرغ السفلي للبوابات، وتنظيف الشبكات والمآخذ، بالتوازي مع أعمال التعزيل والصيانة للقنوات والسيفونات، لضمان الاستخدام الأمثل للمياه وتوزيعها بشكل عادل وفق حاجة المحاصيل الزراعية.

وأضاف حيدر: إن الفنيين ينسقون بشكل مستمر مع الجهات الزراعية والإرشاديات لضبط توقيتات الضخ حسب احتياجات الأراضي، بما يضمن ترشيد استهلاك المياه، وتحقيق أقصى استفادة منها خلال الموسم الزراعي.

بدوره، أوضح مدير سد تلدو حسان حجو، أن كوادر السد نفذت قبل بدء موسم الري أعمال صيانة شملت تزييت وتشحيم البوابات الرئيسية وتجربتها، إلى جانب اختبار جاهزية قناة المفرغ المخصصة لتصريف المياه الفائضة، وتجريب بوابات قناتي الري (أ) و(ب) للتأكد من كفاءتها التشغيلية.

وأشار حجو إلى أن عمليات الضخ ستتم بمعدل يتراوح بين متر ومتر وربع المتر المكعب في الثانية، وذلك وفق احتياجات المزارعين والبرامج الزمنية الواردة من الوحدات والإرشاديات الزراعية، بما يضمن تلبية متطلبات الموسم الزراعي، والاستفادة المثلى من المخزون المائي المتوافر في السد.

من جهته، لفت المزارع خالد هرموش من تلدو إلى أن السد يعد مورداً حيوياً للمنطقة، مبيناً أن السنوات السابقة شهدت قلة الاستفادة من مياهه بسبب الجفاف، لكن الموسم الحالي وبفضل الأمطار الوفيرة، أصبح بالإمكان الاستفادة منه بشكل كامل، داعياً إلى أهمية الإشراف الدقيق على ضخ المياه لتوزيعها بعدالة، بما يضمن وصول المياه إلى جميع الأراضي.

ويقع سد تلدو شمال غرب مدينة حمص على بعد نحو 25 كيلومتراً، ويجمع مياه الأمطار الهاطلة على السفوح الشرقية لجبل الحلو عبر شبكة من المجاري والمسيلات المائية التي تصب في الوادي الرئيسي المغذي للبحيرة.