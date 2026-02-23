رئيس قسم غاز عدرا: مادة الغاز ستكون متوفرة بشكل كافٍ خلال اليومين القادمين

ريف دمشق-سانا

أعلن رئيس قسم غاز عدرا المهندس عبد اللطيف قدور، أن مادة الغاز ستكون متوفرة بشكل كافٍ في الأسواق خلال اليومين القادمين، مع استقرار عمليات التوزيع، وضمان وصولها إلى مستحقيها.

وأوضح قدور في تصريح لمراسل سانا، أن ما حدث خلال الفترة الماضية يعود إلى ارتفاع الطلب بشكل ملحوظ بالتزامن مع قيام بعض الأشخاص بتخزين الأسطوانات بغرض المتاجرة بها، الأمر الذي أثر مؤقتاً على توفر المادة في الأسواق، مشيراً إلى أن الجهات المعنية تعمل على ضبط المخالفات، وملاحقة المحتكرين.

وبيّن قدور أن إنتاج معمل غاز عدرا يتراوح بين 60 و70 ألف أسطوانة يومياً توزع على كامل ريف دمشق، وبعض مدن محافظة حمص، مشيراً إلى أن الكميات المنتجة كافية لتغطية الاحتياجات عند توزيعها بالشكل النظامي.

ودعا قدور المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو شراء الأسطوانات بأسعار غير نظامية، والإبلاغ عن أي حالات احتكار لضمان استقرار السوق.

وشهدت عدة محافظات خلال الأيام الماضية ازدحاماً على مراكز توزيع الغاز المنزلي نتيجة النقص الحاصل في هذه المادة، وأوضح وزير الطاقة محمد البشير في تصريح لـ سانا في الـ 16 من شباط الجاري، أن هذا النقص كان نتيجة ظروف جوية سيئة أثّرت على عمليات ربط وتفريغ باخرة الغاز في الميناء.