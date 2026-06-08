انطلاق قافلة مساعدات من حمص إلى دير الزور دعماً للمتضررين من ارتفاع منسوب الفرات

حمص-سانا‎ ‎

انطلقت، صباح اليوم الإثنين، قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية ضمن حملة «فزعتنا لأهل الدير من حمص»، التي نظمتها ‏مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حمص، بالتعاون مع عدد من الجمعيات والفعاليات الاقتصادية في المحافظة، دعماً ‏للأهالي المتضررين من ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.‏

وتضم القافلة، التي تأتي في إطار إجراءات الاستجابة الطارئة لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب النهر، عدداً من السيارات ‏والشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية والطبية والصحية.‏

وقال مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في حمص إياد جعفر، في تصريح لمراسل سانا: إن الحملة جاءت استجابة للأزمة ‏الطارئة التي يواجهها أهلنا في دير الزور والمناطق الشرقية جراء فيضان الفرات، موضحاً أنها شملت مواد إغاثية متنوعة، ‏إضافة إلى مبالغ مالية حُولت رسمياً إلى حسابات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تمهيداً لإيصالها إلى المتضررين.‏

بدوره، أشار مدير جمعية «يلا سوريا» في حمص حسن الأسمر إلى أن الجمعية تشارك للمرة الثالثة في الاستجابة الطارئة ‏للأهالي المتضررين في دير الزور، من خلال تقديم مواد غذائية ومنظفات ومياه وعدد من المستلزمات الأساسية للأسر ‏المتضررة.‏

من جهته، أوضح منسق العمل التطوعي في جمعية البر والخدمات الاجتماعية بحمص وائل شيخ فتوح أن الجمعية ساهمت ‏بتقديم ألبسة وبطانيات ومساعدات إغاثية أخرى، تعبيراً عن الوفاء لأهالي دير الزور وما قدموه من دعم خلال سنوات ‏الثورة، وكذلك أثناء كارثة زلزال شباط عام 2023.‏

يُذكر أن محافظة دير الزور استقبلت، خلال الأيام الماضية، قوافل مساعدات من عدة محافظات، دعماً للأهالي المتضررين ‏من ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات أواخر أيار الماضي.‏