إعادة تأهيل المعهد التقاني الصحي في حلب

حلب-سانا

أعادت مديرية صحة حلب بالتعاون مع منظمة”سامز” (الجمعية الطبية السورية الأمريكية) وجمعية “نور الحياة”، تأهيل المعهد التقاني الصحي، في خطوة تهدف إلى دعم قطاع التعليم الطبي ورفع كفاءة الكوادر الصحية في المحافظة، وذلك ضمن مشاريع حملة “حلب ست الكل”.

وأوضح المدير التنفيذي لحملة “حلب ست الكل” المهندس عبد الغني شوبك في تصريح لـ سانا، أن المشروع يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقتها الحملة، مشيراً إلى أن إعادة تأهيل المعهد وتجهيزه بالأجهزة الحديثة تسهم في تطوير العملية التعليمية ورفع مستوى التدريب العملي للطلاب.

بدوره، أشار مدير المعهد التقاني الصحي بحلب عبد القادر المص، إلى أنه تم العمل على إعادة تأهيل المقر ليصبح جاهزاً لاستقبال الطلاب، مبيناً أن المعهد يضم حالياً ثلاثة صفوف أكاديمية ومخابر متخصصة، تشمل مخابر التشريح والبصريات والكيمياء، ومؤكداً أن العمل مستمر لتطوير البنية التعليمية وتوسيع الإمكانيات المتاحة.

رئيس منظمة “سامز” الدكتور عاطف رفاعي، لفت الى أن المشروع يشكل دعماً مهماً للقطاع الطبي في حلب، مبيناً أن المعهد يضم أكثر من 1100 طالب في سبعة اختصاصات، منها الصيدلة والطوارئ والمخابر والبصريات والقبالة.

وأشار رفاعي إلى أن المنظمة أسهمت بدعم المعهد من خلال أعمال الصيانة وتجهيز القاعات الدراسية وتزويده بمنظومة طاقة شمسية، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية، موضحاً أن هذا المشروع يأتي ضمن التزام المنظمة بدعم القطاع الصحي في سوريا، وبالتعاون مع مديرية صحة حلب ووزارة الصحة.