قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شاباً في ريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم شاباً في منطقة مزرعة أم اللوقس بريف القنيطرة الجنوبي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوة للاحتلال اقتحمت المنطقة، واعتقلت شاباً ثم انسحبت.

وكانت قوات الاحتلال توغلت يوم الأحد الماضي في قريتي صيدا الحانوت وجباتا الخشب في ريفي القنيطرة ‏الجنوبي ‏والشمالي، واعتقلت خمسة شبان لساعات، ثم أفرجت عنهم.‏

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك ‏لعام ‌‏‌‏1974، ‏عبر ‌‏‌‏التوغّل في ‌‏الجنوب السوري، والاعتداء ‏على ‌‏‌‏المدنيين ‏من خلال ‏المداهمات ‌‏‌‏والاعتقالات، وتجريف ‌‏‌‏الأراضي ‏وإطلاق القذائف‎.‎

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وتطالب سوريا باستمرار ‏بخروج قوات الاحتلال من ‏أراضيها، ‌‏وتشدد ‏على ‌‏أن جميع ‌‏الإجراءات ‏الإسرائيلية ‏في الجنوب ‌‏‌‏السوري ‏باطلة ولاغية، ‏ولا ‌‏ترتّب أي أثر ‏قانوني وفقاً ‌‏‌‏للقانون ‏الدولي، داعيةً ‏المجتمع الدولي إلى ‌‏‌‏‌‏الاضطلاع بمسؤولياته، ‌‏‌‏وردع ‏ممارسات ‌‏‌‏الاحتلال، ‏وإلزامه بالانسحاب ‏الكامل ‌‏من ‏الجنوب السوري.‏