إصابة 9 فلسطينيين وسرقة مركبات وأغنام جراء اعتداءات مستوطنين جنوب نابلس

القدس المحتلة-سانا

أصيب 9 فلسطينيين اليوم السبت، جراء اعتداءات مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن فلسطينياً أصيب بشظايا جراء إطلاق الرصاص الحي في بلدة حوارية، بينما أصيب أربعة آخرون جراء الاعتداء عليهم بالضرب، أحدهم بالرأس، وأربعة جراء الاختناق بالغاز السام المسيل للدموع.

وأقدم عشرات المستوطنين على مهاجمة مبنى البلدية وعدد من المنازل في البلدة، واعتدوا عليها بشكل مباشر، كما اندلعت مواجهات في البلدة تخللها إطلاق نار وتحطيم زجاج عدد من المركبات، إضافة إلى سرقة سيارة ودراجة هوائية، ونحو 35 رأساً من الأغنام.

وكان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد ‏شعبان أعلن في وقت سابق اليوم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ‏نفذوا 1659 اعتداءً في مختلف مناطق الضفة ‏الغربية خلال شهر أيار الماضي، في إطار ما وصفه ‏باستمرار نهج منظم يستهدف الأراضي الفلسطينية ‏وممتلكات الفلسطينيين‎.‎