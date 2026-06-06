رحلة جديدة للحجاج تصل إلى مطار دمشق وسط استقبال رسمي

دمشق-سانا

‏

وصلت مطار دمشق الدولي رحلة جديدة للحجاج العائدين من الأراضي ‏المقدسة بعد أداء فريضة الحج، وكان في استقبال الرحلة كل من رئيس الهيئة ‏العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري عمر الحصري، ورئيس الهيئة ‏العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، وذلك في إطار الجهود المشتركة ‏لاستقبال الحجاج وتسهيل عودتهم.‏

وبينت الهيئة العامة للطيران عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن صالات ‏الوصول شهدت أجواءً ترحيبية، حيث جرى استقبال الحجاج، وتقديم الضيافة ‏لهم، إلى جانب متابعة إجراءات الوصول واستلام الأمتعة، وتقديم الإرشادات ‏اللازمة، بما يضمن انسيابية الحركة، وسرعة إنجاز الإجراءات، ويوفر ‏أجواء مريحة للحجاج بعد أدائهم مناسك الحج.‏

ولفتت الهيئة إلى أن الحصري وبدوي قاما بجولة تفقدية في مرافق المطار، ‏اطّلعا خلالها على ‏واقع العمل الجمركي، وآليات تقديم الخدمات للمسافرين.‏

ووصلت إلى مطار دمشق الدولي، الإثنين الفائت، أولى رحلات عودة ‏حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج، ‏قادمةً من مدينة جدة في المملكة العربية السعودية عبر طائرات الخطوط ‏الجوية السورية، وعلى متنها 134 حاجاً وحاجة.‏

وكانت أولى رحلات الحجاج السوريين انطلقت في التاسع من أيار الماضي ‏من مطار دمشق الدولي إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، ضمن ‏خطة تفويج الحجاج لموسم الحج لعام 2026/1447، وسط إجراءات تنظيمية ‏وخدمية وصحية اتخذتها الجهات المعنية لتسهيل سفر الحجاج ورعايتهم.‏