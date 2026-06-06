رحلة جديدة للحجاج تصل إلى مطار دمشق وسط استقبال رسمي

دمشق-سانا
وصلت مطار دمشق الدولي رحلة جديدة للحجاج العائدين من الأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج، وكان في استقبال الرحلة كل من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري عمر الحصري، ورئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لاستقبال الحجاج وتسهيل عودتهم.
وبينت الهيئة العامة للطيران عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن صالات الوصول شهدت أجواءً ترحيبية، حيث جرى استقبال الحجاج، وتقديم الضيافة لهم، إلى جانب متابعة إجراءات الوصول واستلام الأمتعة، وتقديم الإرشادات اللازمة، بما يضمن انسيابية الحركة، وسرعة إنجاز الإجراءات، ويوفر أجواء مريحة للحجاج بعد أدائهم مناسك الحج.
ولفتت الهيئة إلى أن الحصري وبدوي قاما بجولة تفقدية في مرافق المطار، اطّلعا خلالها على واقع العمل الجمركي، وآليات تقديم الخدمات للمسافرين.
ووصلت إلى مطار دمشق الدولي، الإثنين الفائت، أولى رحلات عودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج، قادمةً من مدينة جدة في المملكة العربية السعودية عبر طائرات الخطوط الجوية السورية، وعلى متنها 134 حاجاً وحاجة.
وكانت أولى رحلات الحجاج السوريين انطلقت في التاسع من أيار الماضي من مطار دمشق الدولي إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، ضمن خطة تفويج الحجاج لموسم الحج لعام 2026/1447، وسط إجراءات تنظيمية وخدمية وصحية اتخذتها الجهات المعنية لتسهيل سفر الحجاج ورعايتهم.