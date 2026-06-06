اتحاد غرف التجارة السورية يحدد مهام لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد الرقمي

دمشق-سانا

حدد اتحاد غرف التجارة السورية مهام لجنتي العلاقات الخارجية، والاقتصاد الرقمي، العاملتين ضمن الاتحاد، في إطار دعم تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الخارجية، ومواكبة التحول الرقمي.

وأوضح الاتحاد عبر قناته على التلغرام اليوم السبت، أن لجنة العلاقات الخارجية التي يترأسها أنس البو، تتولى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجهات والمؤسسات الدولية، وتنظيم الوفود والبعثات التجارية واستقبال الوفود الاقتصادية الأجنبية، إضافة إلى إعداد المقترحات والتوصيات المتعلقة بالتجارة الخارجية والسياسات الاقتصادية الدولية.

كما تشمل مهام اللجنة إبرام وتفعيل اتفاقيات التعاون، ومذكرات التفاهم، ودعم مجالس الأعمال المشتركة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والترويج للفرص الاستثمارية في سوريا، وتمثيل القطاع الخاص السوري في المحافل والفعاليات الاقتصادية الدولية، إضافة إلى العمل على بناء القدرات والكفاءات الوطنية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

لجنة الاقتصاد الرقمي

وفيما يتعلق بلجنة الاقتصاد الرقمي التي يترأسها فهد الموسى، أوضح الاتحاد أن اللجنة تتولى المساهمة في صياغة الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وتوحيد مرجعيات الاقتصاد الرقمي بالتنسيق مع الجهات المعنية، والمساهمة في رقمنة الخدمات الحكومية لتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المواطنين والمستثمرين، وتقديم الاستشارات لتطوير البنية التحتية الرقمية وشبكات الاتصالات ومراكز البيانات الوطنية.

وتشمل مهام اللجنة تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات التجارية وفق أفضل الممارسات والقوانين والمعايير الدولية، وبناء القدرات والكفاءات الوطنية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ودعم الابتكار والاقتصاد الرقمي، وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال التقنية، إلى جانب تعزيز التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء واتخاذ القرار.

يُذكر أن اتحاد غرف التجارة السورية كان قد شكل عدداً من اللجان التخصصية بهدف دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وكان رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي أصدر في التاسع عشر من نيسان الماضي، قراراً بتشكيل اللجان التخصصية في الاتحاد وتسمية رؤسائها، وذلك استناداً إلى ما أقره مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه المنعقد بتاريخ الـ 13 من نيسان 2026.