جولة ميدانية لمتابعة واقع القمح والإصابات الحشرية في ريف حماة

دمشق-سانا

أجرى مدير الزراعة في حماة المهندس صفوان المضحي، جولة ميدانية إلى ريف المحافظة، بهدف الاطلاع على واقع المحصول، وتقييم حالته بشكل مباشر.

وأكد المضحي ضرورة تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الدورية للمحصول، واتخاذ الإجراءات الفنية والوقائية اللازمة للحد من انتشار حشرة المطاط، وذلك بعد تسجيل إصابات متفاوتة في بعض الحقول.

وأشار المضحي إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على سلامة المحصول، وضمان استقرار الإنتاج الزراعي، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي، وتحسين مردودية هذا الموسم.

وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة الحكومية المستمرة لمحصول القمح خلال الموسم الزراعي الحالي، حيث تولي الجهات الزراعية أهمية كبيرة للكشف المبكر عن أي إصابات حشرية، نظراً لتأثيرها المباشر على الإنتاج.