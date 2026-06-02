قرار منع النرجيلة في بصرى الشام يلقى ردود فعل إيجابية لدى المجتمع المحلي

درعا-سانا

أثار تطبيق قرار مجلس مدينة بصرى الشام بدرعا منع تقديم النرجيلة لمن هم تحت سن 18عاماً ردود أفعال إيجابية لدى المجتمع المحلي، وذلك خلال جولة رقابية صحية للمجلس اليوم الثلاثاء، على عدد من المنشآت السياحية والشعبية والمحال التجارية.

وأوضح رئيس المجلس المهندس عبد الله المقداد، في تصريح لـ سانا، أن الجولة شملت المقاهي والمطاعم الشعبية والسياحية، حيث تم إبلاغ أصحاب هذه المنشآت بقرار المنع لمن هم تحت سن 18 عاماً، تحت طائلة المسؤولية بتطبيق أقسى العقوبات من تشميع وإغلاق وإلغاء عقود الاستثمار وسحب الترخيص.

وأشار كل من محمد قاسم صاحب استراحة سياحية، وزهير المقداد صاحب مقهى، إلى عدم تقديم النرجيلة لديهما، بعد مطالبات أهلية للحد من هذه الظاهرة السلبية والتي تدمر الجيل، داعين الجهات المعنية بتسيير الدوريات الأمنية إلى الحد منها، وخاصة في المناطق السياحية.

وتعتبر هذه القرارات تطبيقاً فعلياً لقوانين حكومية صادرة سابقاً لمنع التدخين بكل الأماكن العامة، ويتم تنفيذها بالتعاون بين لجان الرقابة المحلية وقيادة الأمن الداخلي لضمان الالتزام.