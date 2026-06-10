بمشاركة واسعة.. انطلاق فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من ‏معرض بيلدكس لمواد البناء في دمشق‎ ‎

دمشق-سانا‏

انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من ‏معرض بيلدكس الدولي المتخصص بمواد البناء والتشييد والذي ‏تنظمه المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع ‏وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وذلك على أرض مدينة المعارض ‏بدمشق‎.‎

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وشارك في افتتاح المعرض وزيرا الإدارة المحلية والبيئة محمد ‏عنجراني، والسياحة مازن الصالحاني، ومحافظ دمشق ماهر ‏مروان إدلبي، والمدير العام للمؤسسة العامة للمعارض ‏والأسواق الدولية محمد حمزة، ومدير المجموعة العربية ‏للمعارض والمؤتمرات علاء هلال‎.‎



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ويشهد المعرض الذي يستمر حتى الرابع عشر من شهر حزيران ‏الجاري، مشاركة واسعة تضم 710 شركات و1400 علامة ‏تجارية من 51 دولة، إضافة إلى مشاركة مباشرة لـ 20 دولة، ‏ما يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز الفعاليات الاقتصادية ‏والتخصصية في قطاع البناء والإعمار‎.‎

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ويتيح المعرض الفرصة أمام الشركات المحلية والعربية ‏والدولية لعرض أحدث التقنيات والمنتجات والحلول ‏المتخصصة في مجالات البناء والتشييد والتجهيزات الهندسية ‏والطاقة والبيئة، حيث يشكل منصة مهمة لتعزيز الشراكات ‏التجارية وتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الاستثمارية، بما ‏يسهم في دعم جهود التنمية وإعادة الإعمار وتطوير قطاع البناء ‏في سوريا‎.‎

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يتبع‎…‎