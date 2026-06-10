بمشاركة واسعة.. انطلاق فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من ‏معرض بيلدكس لمواد البناء في دمشق‎ ‎

دمشق-سانا
انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض بيلدكس الدولي المتخصص بمواد البناء والتشييد والذي تنظمه المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وذلك على أرض مدينة المعارض بدمشق.
وشارك في افتتاح المعرض وزيرا الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، والسياحة مازن الصالحاني، ومحافظ دمشق ماهر مروان إدلبي، والمدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة، ومدير المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات علاء هلال.
ويشهد المعرض الذي يستمر حتى الرابع عشر من شهر حزيران الجاري، مشاركة واسعة تضم 710 شركات و1400 علامة تجارية من 51 دولة، إضافة إلى مشاركة مباشرة لـ 20 دولة، ما يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز الفعاليات الاقتصادية والتخصصية في قطاع البناء والإعمار.
ويتيح المعرض الفرصة أمام الشركات المحلية والعربية والدولية لعرض أحدث التقنيات والمنتجات والحلول المتخصصة في مجالات البناء والتشييد والتجهيزات الهندسية والطاقة والبيئة، حيث يشكل منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية وتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الاستثمارية، بما يسهم في دعم جهود التنمية وإعادة الإعمار وتطوير قطاع البناء في سوريا.
يتبع…