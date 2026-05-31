التجارة الداخلية في حمص تشدد الرقابة على الأسواق والمسالخ والأفران خلال عطلة العيد

حمص-سانا

كثفت دوريات الرقابة التموينية في حمص جولاتها على الأسواق والأفران والمحال التجارية والملاهي، إضافةً إلى المواقع المخصصة لذبح الأضاحي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، ونظمت عدداً من الضبوط التموينية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للأسواق والأنشطة التجارية المختلفة.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص وائل برغل، في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن المديرية نظمت خلال عطلة العيد 94 ضبطاً تموينياً، منها 71 ضبطاً عدلياً و23 ضبط عينة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للأسواق والأنشطة التجارية المختلفة.

وأشار برغل إلى أن المديرية تابعت أعمال المسلخ البلدي، حيث جرى الكشف على الأضاحي قبل الذبح وبعده من قبل الأطباء البيطريين المختصين، والتأكد من سلامتها الصحية، ووضع الأختام النظامية عليها وفق الإجراءات المعتمدة، مبيناً أن الرقابة شملت أيضاً الفعاليات التجارية التي استمرت بالعمل خلال العيد، ولا سيما المحال التي تبيع الحلويات المخصصة للأطفال، حيث تم سحب عينات منها وإجراء التحاليل اللازمة، إضافة إلى تنظيم عدد من الضبوط بحق المخالفين.

وأوضح برغل، أن هناك لجنة مركزية مشكلة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على مستوى القطر تتولى دراسة الضبوط المنظمة، حيث يتم إرسال الضبوط العدلية والعينات إليها للنظر فيها وتقييمها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، سواء بإحالتها إلى القضاء المختص أو البت فيها، وفق الأصول القانونية المعتمدة.

ودعا برغل الفعاليات التجارية إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة والابتعاد عن مختلف أشكال الغش والتلاعب، كما حث المواطنين على التدقيق بالأسعار والإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز فوراً عبر تقديم الشكاوى للجهات المعنية، مؤكداً أن نشر ثقافة الشكوى يسهم في حماية حقوق المستهلكين، ودعم عمل دوريات حماية المستهلك، وتعزيز فاعلية الرقابة في الأسواق.

يذكر أن المديرية كثفت دورياتها خلال عطلة العيد بهدف ضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بجودة مناسبة، ومكافحة المخالفات التموينية التي تمس صحة المواطنين أو تؤثر في قدرتهم الشرائية.