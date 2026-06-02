وفد من المنظمات الدولية والمحلية يبحث الواقع الخدمي في ريف القنيطرة خلال جولة ميدانية

القنيطرة-سانا

زار وفد من المنظمات الدولية والمحلية اليوم الثلاثاء، عدداً من القرى والبلدات القريبة من خط الفصل مع الجولان المحتل في ريف القنيطرة، بحضور نائب رئيس المكتب التنفيذي عبد الكريم الشاطر، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي، إلى جانب عدد من الأهالي.

وناقش الوفد خلال الجولة واقع الخدمات في المنطقة من مختلف الجوانب، مع التركيز على قطاعات الزراعة والصحة والمياه والتربية، كما اطلع ميدانياً على أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه هذه القطاعات.

وفي ختام الجولة، بحث وفد المنظمات مع محافظ القنيطرة غسان السيد أحمد، واقع الخدمات والاحتياجات الأساسية في المحافظة، وآليات تعزيز التعاون والتنسيق لدعم القطاعات الحيوية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة الدكتور بهاء الرهبان في تصريح لـ سانا، أن الوفد ضم منظمات محلية ودولية مختصة بقطاعات الصحة والخدمات والموارد المائية والزراعة والتربية والتعليم، مبيناً أن الجولة شملت عدداً من القرى والبلدات في المحافظة بهدف الاطلاع المباشر على واقع الخدمات والاحتياجات الأساسية للأهالي.

وأشار الرهبان إلى أن الفرق المشاركة انقسمت إلى مجموعتين، حيث زار الفريق الأول بلدتي حضر وجباتا الخشب وقرية الحميدية في القطاع الشمالي من المحافظة، فيما أجرى الفريق الثاني جولة في بلدة كودنا وقرية صيدا الجولان وبلدة سويسة في القطاع الجنوبي، لافتاً إلى أن اللقاءات جرت مع الأهالي والفعاليات المحلية وفي عدة مواقع ضمن القرى والبلدات المستهدفة.

وأضاف: إن النقاشات ركزت بشكل كبير على واقع القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، وأبرز الصعوبات التي تواجه المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، إلى جانب طرح مجموعة من المقترحات التي يمكن أن تسهم المنظمات من خلالها في دعم القطاع الزراعي وتحسين الإنتاج النباتي والحيواني، بما يساعد الأهالي على تأمين مصدر دخل ثابت ومستقر.

وتأتي هذه الجولة ضمن مساعٍ لتعزيز التنسيق بين الجهات المحلية والمنظمات الدولية لتحديد أولويات الدعم في القطاعات الخدمية والزراعية بما يلبي احتياجات الأهالي في ريف القنيطرة.