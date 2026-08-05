حملة طبية في جباتا الخشب بالقنيطرة وإقامة سور حول بركة البلدة للحد من حوادث الغرق

القنيطرة-سانا

نفذ فرع الهلال الأحمر العربي السوري في القنيطرة بالتعاون مع قوات الأندوف، اليوم الأربعاء، حملة طبية في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، بهدف تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في المنطقة.

وأوضح رئيس فرع الهلال الأحمر العربي السوري في القنيطرة ربيع عثمان في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة تعتبر الخامسة من نوعها، وتشمل تقديم خدمات طبية متعددة عبر عيادات اختصاصية، منها الداخلية، والأطفال، والنسائية، وطب الأسنان، إضافة إلى توزيع أدوية مقدمة من الهلال الأحمر العربي السوري.

وأشار عثمان إلى أن الفرع يعمل على توسيع نطاق هذه الحملات لتشمل كامل الشريط الحدودي، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتقديم خدمات طبية ملائمة لهم.

حماية الأهالي من مخاطر الغرق

وفي سياق متصل، أقامت مديرية الدفاع المدني في القنيطرة، بالتعاون مع قوات الأندوف والمجتمع المحلي في جباتا الخشب اليوم سوراً حول بركة البلدة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة العامة وحماية الأهالي من مخاطر الغرق.

وبين مدير مركز البلدة في الدفاع المدني محمد قزحلي في تصريح لمراسل سانا، أن تنفيذ السور جاء بهدف حماية الأهالي وتفادي حوادث الغرق، مشيراً إلى أن المشروع نُفذ على مساحة تقدر بنحو دونمين، عقب حادثة غرق مؤلمة أودت بحياة أحد أطفال البلدة.

من جانبه، أشار مختار البلدة محمد مريود إلى أن تنفيذ السور حول البركة جاء نتيجة التعاون والتنسيق بين قوات الأندوف ومديرية الدفاع المدني في القنيطرة والمجتمع المحلي في البلدة، وذلك بعد عمل استمر لمدة شهر، مؤكداً أهمية هذه الخطوة في تعزيز إجراءات السلامة وحماية الأهالي من المخاطر المحيطة بالبركة.

ويأتي إنجاز هذا المشروع في إطار التعاون بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي للحد من المخاطر في المواقع المكشوفة، وتعزيز إجراءات الوقاية بما يسهم في حماية المواطنين ولا سيما الأطفال.