“لغة الإشارة لغتنا… إلى العالم” ورشة عمل في جامعة طرطوس

طرطوس-سانا

نظمت كلية التربية في جامعة طرطوس اليوم الإثنين، ورشة عمل ضمن فعاليات أسبوع الأصم العربي بعنوان “لغة الإشارة لغتنا… إلى العالم”، وذلك في كلية التربية بالجامعة.

وأوضح عميد الكلية الدكتور منذر الشيخ في تصريح لمراسل سانا، أن الورشة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية لغة الإشارة، وتعزيز دمج ذوي الإعاقة السمعية في المجتمع، وتضمنت جلسات حوارية، وترجمة كاملة بلغة الإشارة لمحاورها قدمتها الاختصاصية ريم محسن.

ولفت إلى أن مخرجات الورشة، ركزت على ضرورة تعليم لغة الإشارة لطلبة الدراسات العليا بكلية التربية ليتمكنوا من دخول مراكز الإعاقة السمعية ومساعدة العاملين فيها، وتقديم الدعم النفسي للأصم، إضافة إلى أهمية دعم الصم وتأمين فرص عمل لهم، وإدراج لغة الإشارة ضمن مادة مهارات التواصل بالكليات الجامعية.

رئيسة قسم الإرشاد النفسي بكلية التربية ومنظمة الورشة الدكتورة إيمان بدر، أوضحت في تصريح مماثل أنها شاركت مع زميلتها الدكتورة ريم حسن في بحث تطبيقي عن الرهاب الاجتماعي لدى عينة من الطلبة الصم، مشيرةً إلى أنهم في قسم الإرشاد النفسي زاروا المعهد الخاص بذوي الإعاقة السمعية بطرطوس، وأقاموا نشاطات ترفيهية ودعم نفسي للطلاب ضمن فعاليات الأسبوع العربي للصم.

وأضافت: إن دورة تدريبية لطلاب الدراسات العليا بالكلية والمهتمين والراغبين بلغة الإشارة، ستقام يوم الأربعاء القادم، مشيرةً إلى أهمية التشبيك بين جميع المؤسسات، للوصول إلى أفضل خدمة ممكنة للأشخاص الصم.

ويعد أسبوع الأصم العربي الذي انطلقت أولى فعالياته عام 1974 مناسبة سنوية، تنظمها الجمعيات والمؤسسات المختصة في العالم العربي، لإعلاء صوت الصم، وتسليط الضوء على حقوقهم وقدراتهم وتحدياتهم.