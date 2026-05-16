إجراءات متعددة لشرطة مرور دير الزور للحد من حوادث الدراجات النارية

دير الزور-سانا

اتخذ فرع مرور دير الزور العديد من الإجراءات بما يصب في المصلحة المرورية، وذلك بهدف الحد من الحوادث المرورية التي تسببها الدراجات النارية، وما تشكله من خطر على سائقيها وعلى المواطنين.

وأوضح رئيس فرع مرور دير الزور عمار سليمان لـ مراسل سانا اليوم السبت، أن حوادث الدراجات تؤرق المجتمع بسبب المخاطر الكبيرة وخصوصاً عند القيادة بدون احترام قوانين المرور، أو تجاوز السرعة المسموح بها، أو القيام بالمناورات الخطرة، ما يهدد حياة السائق والمواطنين على الطريق، مشيراً إلى أنه كل عام تسجل مئات الحوادث التي تؤدي أحياناً إلى الوفاة، أو إصابات خطيرة بسبب التهور والسرعة الزائدة، وعدم الالتزام بالقواعد المرورية.

وبيّن سليمان أنه تم نشر دوريات على محاور المدينة لتطبيق القانون وحماية الأرواح والممتلكات، كما تم حجز مئات الدراجات النارية وتوقيف سائقيها وتقديمهم للقضاء أصولاً، داعياً الجميع إلى تحمل المسؤولية والقيادة بحذر، واحترام القانون لجعل الطرق مكاناً آمناً للجميع لحماية المجتمع من الحوادث المأساوية، كما دعا الأهالي إلى التعاون عبر إرشاد أبنائهم بالالتزام بقوانين السير.

وأفاد أغيد مشوح، وهو طبيب مقيم، جراحة عظمية في المشفى الوطني بدير الزور، بأنهم يستقبلون كل يوم ما يقارب 10 حالات ناتجة عن حوادث الدراجات النارية بسبب رعونة القيادة، أو ركوبها من قبل أشخاص تحت السن القانونية، مطالباً الأهالي بتوجيه أبنائهم للقيادة بالسرعة المناسبة، وداعياً الجهات المعنية إلى التشديد على سائقي الدراجات النارية لأجل سلامتهم.

فيما أفاد إبراهيم الشويط، وهو مواطن تعرض لحادث سير مؤخراً، بأنه كان خارجاً من المسجد حيث صدمه سائق دراجة نارية، ما أدى إلى فقدانه الوعي ونقله للمشفى، وتم تشخيص الإصابة بكسر في الجمجمة، حيث دعا الشويط الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة على راكبي الدراجات النارية، ولا سيما من هم تحت السن القانونية.

يذكر أنه تم تسجيل العديد من حالات الوفاة جراء حوادث الدراجات النارية، وتبذل الجهات المعنية جهدها في التخفيف من الحوادث عبر الإجراءات الاحترازية، وملاحقة المخالفين.