الاحتلال الإسرائيلي يستقدم غرفاً مسبقة الصنع إلى تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

استقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة 3 غرف مسبقة الصنع الى تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة الجنوبي.

وأفاد مراسل سانا بالقنيطرة، إن قوة إسرائيلية توغلت إلى تل الأحمر الشرقي بثلاث شاحنات محملة بثلاث غرف مسبقة الصنع مع رافعة وتركس وآليتين همر وبدأت بإنزال الغرف في قمته.

وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 10 آليات عسكرية توغلت أمس الخميس في قرية رسم الحلبي بريف القنيطرة الجنوبي، ونصبت حاجزاً على مدخل القرية، وقامت بتفتيش المارة.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا تُرتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك