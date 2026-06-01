السورية للمخابز تبدأ إعادة تأهيل مخبز القصير بريف حمص ‏

حمص-سانا ‏

بدأت المؤسسة السورية للمخابز، بالتعاون مع دائرة العلاقات المسكونية والتنمية في ‏بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس (‏GOPA-DERD‏)، أعمال إعادة ‏تأهيل وترميم مخبز القصير بريف محافظة حمص، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى ‏تحسين جودة الخبز وزيادة الطاقة الإنتاجية. ‏

وأوضح مدير عام المؤسسة السورية للمخابز محمد الصيادي، في تصريح لـ سانا اليوم ‏الإثنين، أن المشروع يتضمن إعادة تأهيل البنية التحتية للمخبز بشكل متكامل، إلى جانب ‏تنفيذ أعمال توسعة للبناء، بما ينسجم مع متطلبات العمل المستقبلية، وزيادة الطاقة الإنتاجية. ‏

ولفت الصيادي إلى أن الأعمال تشمل أيضاً صيانة خط الإنتاج القائم واستبدال الآلات ‏والمعدات المتهالكة بأخرى حديثة ومتطورة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتحسين ‏جودة الرغيف المنتج. ‏

يذكر أن السورية للمخابز أدخلت منذ بداية العام 38 مخبزاً في الخدمة في مناطق مختلفة، ‏في إطار الجهود المبذولة في مجال إعادة التأهيل، والتوسع الاستثماري، وتحسين البنية ‏التحتية الإنتاجية. ‏

وتعمل المؤسسة على تنفيذ برامج تطوير وتأهيل للمخابز العامة، بالتعاون مع جهات ‏وطنية ودولية، وذلك ضمن خطتها لتحسين كفاءة العمل، ورفع القدرة الإنتاجية، بما ‏يضمن تعزيز الأمن الغذائي، وتأمين مادة الخبز للأهالي بشكل منتظم ومستدام.‏