السورية للمخابز تبدأ إعادة تأهيل مخبز القصير بريف حمص ‏

حمص-سانا
بدأت المؤسسة السورية للمخابز، بالتعاون مع دائرة العلاقات المسكونية والتنمية في بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس (GOPA-DERD)، أعمال إعادة تأهيل وترميم مخبز القصير بريف محافظة حمص، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخبز وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وأوضح مدير عام المؤسسة السورية للمخابز محمد الصيادي، في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن المشروع يتضمن إعادة تأهيل البنية التحتية للمخبز بشكل متكامل، إلى جانب تنفيذ أعمال توسعة للبناء، بما ينسجم مع متطلبات العمل المستقبلية، وزيادة الطاقة الإنتاجية.
ولفت الصيادي إلى أن الأعمال تشمل أيضاً صيانة خط الإنتاج القائم واستبدال الآلات والمعدات المتهالكة بأخرى حديثة ومتطورة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة الرغيف المنتج.
يذكر أن السورية للمخابز أدخلت منذ بداية العام 38 مخبزاً في الخدمة في مناطق مختلفة، في إطار الجهود المبذولة في مجال إعادة التأهيل، والتوسع الاستثماري، وتحسين البنية التحتية الإنتاجية.
وتعمل المؤسسة على تنفيذ برامج تطوير وتأهيل للمخابز العامة، بالتعاون مع جهات وطنية ودولية، وذلك ضمن خطتها لتحسين كفاءة العمل، ورفع القدرة الإنتاجية، بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي، وتأمين مادة الخبز للأهالي بشكل منتظم ومستدام.