وصول أولى رحلات الحجاج السوريين العائدين من الأراضي المقدسة إلى مطار دمشق الدولي

دمشق-سانا

وصلت إلى مطار دمشق الدولي اليوم الإثنين، أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام العائدين من الأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج، وبلغ عدد الحجاج على متن الرحلة 134 حاجاً.

وأعرب عدد من الحجاج في تصريح لمراسل سانا عن ارتياحهم للخدمات المقدمة خلال موسم الحج من قبل المنظمين، سواء في سوريا أو في المملكة العربية السعودية، مشيرين إلى أن إجراءات التنقل بين المشاعر المقدسة والتنظيم العام ساهمت في أداء المناسك بسهولة ويسر، كما أعربوا عن جودة الخدمات الصحية والإرشادية التي وفرتها الجهات المعنية لخدمة ضيوف الرحمن.

وكانت أولى رحلات الحجاج السوريين انطلقت في الـ 9 من أيار الماضي من مطار دمشق الدولي إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وعلى متنها 340 حاجاً، ضمن خطة تفويج الحجاج لموسم الحج لعام 2026/1447، وسط إجراءات تنظيمية وخدمية وصحية اتخذتها الجهات المعنية لتسهيل سفر الحجاج ورعايتهم.

