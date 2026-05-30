شركات المياه في محافظات عدة تواصل إرسال صهاريج مياه الشرب إلى ‏دير الزور

دمشق-سانا

واصلت الشركات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في عدد من ‏المحافظات السورية إرسال صهاريج مياه الشرب إلى محافظة دير الزور، ‏لتأمين المياه وتوزيعها على الأهالي في المناطق المتأثرة بارتفاع منسوب ‏نهر الفرات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.‏

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن هذه الخطوة ‏تأتي في إطار الاستجابة الفورية للاحتياجات الطارئة، وتعويض النقص الذي ‏حصل بسبب خروج بعض منظومات المياه ومضخاتها عن الخدمة، نتيجة ‏الفك الاحترازي للمحطات لضمان استمرار عملها فيما بعد عند عودة ‏المنسوب لحالته الطبيعية، بما يعزز استمرارية توفير المياه الصالحة للشرب ‏للمواطنين، ويؤكد التضامن بين المحافظات في مواجهة الظروف الاستثنائية.‏

وأعلنت وزارة الطاقة يوم أمس الجمعة عن إرسال شركات المياه والصرف ‌‏الصحي في عدد من المحافظات صهاريج مياه ‏شرب إلى دير الزور، في ‏إطار دعم الجهود ‏المبذولة لمساندة السكان هناك في ظل الظروف الطارئة ‏التي ‏تشهدها المنطقة نتيجة ارتفاع منسوب نهر الفرات‎.‎