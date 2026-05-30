شركات المياه في محافظات عدة تواصل إرسال صهاريج مياه الشرب إلى ‏دير الزور

دمشق-سانا
واصلت الشركات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في عدد من المحافظات السورية إرسال صهاريج مياه الشرب إلى محافظة دير الزور، لتأمين المياه وتوزيعها على الأهالي في المناطق المتأثرة بارتفاع منسوب نهر الفرات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستجابة الفورية للاحتياجات الطارئة، وتعويض النقص الذي حصل بسبب خروج بعض منظومات المياه ومضخاتها عن الخدمة، نتيجة الفك الاحترازي للمحطات لضمان استمرار عملها فيما بعد عند عودة المنسوب لحالته الطبيعية، بما يعزز استمرارية توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين، ويؤكد التضامن بين المحافظات في مواجهة الظروف الاستثنائية.
وأعلنت وزارة الطاقة يوم أمس الجمعة عن إرسال شركات المياه والصرف الصحي في عدد من المحافظات صهاريج مياه شرب إلى دير الزور، في إطار دعم الجهود المبذولة لمساندة السكان هناك في ظل الظروف الطارئة التي تشهدها المنطقة نتيجة ارتفاع منسوب نهر الفرات.