كوريا الجنوبية تؤكد استقرار إمدادات النفط رغم التوترات في الشرق الأوسط

سيئول-سانا

أكدت وزارة التجارة والصناعة والموارد في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن إمدادات النفط الخام إلى البلاد لا تزال مستقرة، رغم تجدد التوترات في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنها تواصل مراقبة طرق الشحن الرئيسة في المنطقة عن كثب.

وأوضحت الوزارة، وفق وكالة يونهاب، أن كوريا الجنوبية أمّنت بالفعل كميات من النفط تعادل 110 بالمئة من احتياجاتها لشهري تموز وآب، فيما بلغت الكميات المؤمنة لشهر أيلول نحو 90 بالمئة.

وأضافت أن ست ناقلات نفط متجهة إلى كوريا الجنوبية عبرت مضيق هرمز منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في حزيران الماضي، ووصلت ثلاث منها بالفعل إلى البلاد.

ونقلت الوكالة عن المسؤول في الوزارة يانغ غي-ووك قوله: إنه لا توجد مخاوف كبيرة بشأن إمدادات النفط الخام حتى شهر أيلول، مضيفاً: إن السلطات تراقب أيضاً حركة الملاحة في البحر الأحمر، مع عدم رصد أي اضطرابات حتى الآن.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المخاوف العالمية من اضطراب إمدادات الطاقة، مع تزايد التصعيد في الشرق الأوسط، وما يفرضه من ضغوط على حركة الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب التحذيرات من احتمال تأثر مسارات الشحن عبر البحر الأحمر، وهو ما قد ينعكس على أسواق النفط وسلاسل الإمداد العالمية.