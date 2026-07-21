ترامب يعلن استعداد بلاده لمساعدة لبنان

واشنطن-سانا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال استقباله نظيره اللبناني جوزاف عون في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستساعد لبنان، وستتعامل معه “على النحو الملائم وباحترام”، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين جيدة.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن ترامب قوله: “إن لبنان يضم أشخاصاً مذهلين ومثقفين، لكنه يعاني من مشكلة حزب الله”، لافتاً إلى أن بلاده “قامت بعمل سيلاحظه العالم”، مضيفاً أن الولايات المتحدة لديها خطط عدة لمساعدة الجيش اللبناني، كما سيبحث مع الرئيس عون سبل دعم لبنان.

وأشار ترامب إلى أن الجيش الإسرائيلي “في طور الانسحاب من الجنوب”، معتبراً أن لبنان “بلد أُسيئت معاملته لفترة طويلة”، وبلاده “ستحل كثيراً من المشاكل التي تخصه، وقد حُلّ بعضها بالفعل”.

وأوضح ترامب أن العلاقات مع لبنان، والاجتماعات التي عقدت بين الجانبين كانت جيدة، وسيتم العمل على حل العديد من القضايا المتعلقة بلبنان.

من جانبه، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون خلال اللقاء أن “الوقت حان للبنان لينعم بالسلام”، مشيراً إلى أن بلاده والولايات المتحدة “يمكنهما الوصول إلى ذلك معاً”.

وشكر عون الرئيس ترامب على المساعدة في الوصول إلى “الإنجاز التاريخي من خلال توقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل”.

وأوضح الرئيس اللبناني أن “الهدف النهائي هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد”.

وأبرم لبنان وإسرائيل في الـ26 من حزيران الماضي اتفاق إطار بعد 5 جولات تفاوضية ينص خصوصاً على نزع سلاح ميليشيا “حزب الله”، وانسحاب إسرائيل تدريجياً من الأراضي التي توغلت فيها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من منطقتين تجريبيتين.