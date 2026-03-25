جامعة اللاذقية الأولى محلياً في تصنيف “سيماغو” للأبحاث والتصنيفات الأكاديمية

اللاذقية-سانا

قال مدير مكتب التصنيف في جامعة اللاذقية الدكتور عمار عباس، في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء: إن جامعة اللاذقية حصدت المركز الأول على مستوى سوريا في تصنيف “سيماغو” (Scimago) العالمي للأبحاث والتصنيفات الأكاديمية، كما تصدرت الترتيب المحلي في المجال البحثي.

وأشار في هذا السياق، إلى أن نتائج التصنيف عربياً أظهرت حضوراً لافتاً لجامعة اللاذقية، إذ احتلت المرتبة الـ 95 في المجال البحثي، وهو إنجاز يبرز الجهود المتواصلة التي تُبذل لدعم البحث العلمي، وتطوير البيئة الأكاديمية، وتعزيز الإنتاج المعرفي في الجامعة.

وعلى صعيد التخصصات العلمية، بين عباس أن الجامعة واصلت تحقيق مراكز متقدمة، حيث جاءت الأولى محلياً في الهندسة المدنية والإنشاء، والأولى محلياً في الزراعة، والثانية محلياً في الطب والجراحة، والثانية محلياً في الكيمياء.

وأكد مدير مكتب التصنيف في الجامعة، أن هذه النتائج تُجسّد المسيرة الحثيثة التي تنتهجها جامعة اللاذقية في سبيل الارتقاء بجودة التعليم الأكاديمي، وتعزيز الإنتاج البحثي، والانفتاح على المعايير العالمية في مجالات التصنيف والتقييم.

ويُعد تصنيف “سيماغو” مرجعاً مهماً للباحثين والجامعات لتقييم أدائهم العلمي، وهو تصنيف عالمي يُصدر سنوياً منذ عام 2009، ويعتمد في تقييمه على مؤشر مركب يجمع بين الأداء البحثي، ومخرجات الابتكار، والأثر المجتمعي.