شرطة المرور في دمشق مستمرة في أداء مهامها خلال عطلة العيد

في مشهد يتكرر يومياً في قلب دمشق، تواصل عناصر شرطة مرور دمشق أداء مهامهم الاستثنائية خلال عيد الفطر حيث يعملون على مدار 24 ساعة رغم الظروف الجوية وتدفق الزوار، من أجل سلامة المواطنين وانسيابية الحركة في أهم ساحات ومفترقات دمشق.

وتشهد ساحة الأمويين التي تعد شرياناً حيوياً يربط شرق العاصمة بغربها، ازدحاماً متزايداً خلال العيد بالتزامن مع عيد الأم، والذكرى الخامسة عشرة لانطلاق الثورة السورية، ما استدعى تعزيزاً أمنياً لافتاً.

جهود ميدانية متواصلة

الضابط في فرع مرور دمشق راتب الأسعد أوضح لمراسل سانا أن شرطة المرور كثفت انتشارها في مختلف الساحات والتقاطعات الرئيسية بدمشق، مع تركيز خاص على ساحة الأمويين، لضمان تنظيم السير وتسهيل حركة المرور وسط هذا الازدحام الاستثنائي.

وأشار الأسعد إلى أن العمل مستمر على مدار الساعة لضبط المخالفات الخطرة التي قد تعرقل حركة السير أو تشكل خطراً على سلامة المواطنين، مؤكداً أن عناصر الشرطة يؤدون مهامهم خلال فترة العيد بروح المسؤولية رغم ابتعادهم عن عائلاتهم، بهدف تقديم المساعدة للسائقين والمشاة على أرض الساحة ومحيطها.

وأضاف الأسعد: “أكبر تحدٍ هو الموازنة بين سرعة إنهاء أي اختناق مروري والتعامل بروح إنسانية مع المواطنين الذين هم في حالة فرح، لكن عندما نرى عائلة تصل إلى وجهتها بسلام، نشعر أن غيابنا عن أطفالنا في العيد كان يستحق التضحية”.

تحديات العيد والظروف الجوية

في ساحة الأمويين، حيث تلتقي آلاف المركبات يومياً، يعمل العناصر بنظام المناوبات لتغطية مختلف المحاور الحيوية.

الشرطي محمد إسماعيل، الذي يؤدي واجبه عند أحد المحاور الرئيسية في الساحة، قال في تصريح مماثل: “رغم الظروف الجوية التي نشهدها، نواصل العمل ليلاً ونهاراً، وأكثر المخالفات انتشاراً خلال العيد هي الوقوف في الأماكن غير المخصصة والسرعة الزائدة، ونحن هنا لتوجيه السائقين إلى الالتزام بقواعد السير، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين”.

المواطنون: جهود تستحق التقدير

وسط الزحام، ثمن المواطنون الجهود المبذولة من قبل شرطة المرور في أداء مهامهم لضمان السلامة العامة حيث أعربت المواطنة سمر مارديني عن امتنانها لاستمرار عناصر المرور في أداء واجبهم رغم الظروف الجوية وبعدهم عن عائلاتهم.

أيمن سبيناتي قال: “وجودهم في هذه الساحة الحيوية يبعث الطمأنينة، ويخفف من التوتر المروري.. عناصر الشرطة ضحّوا بفرحة العيد ليضمنوا لنا رحلة آمنة، وهذا شيء يستحق كل الاحترام”.

وعززت قوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية تواجدها الميداني في مختلف المحافظات عبر استنفار ونشر وحدات الـ (K9) في المرافق الحيوية وأماكن التجمعات الرئيسية، وذلك ضمن خطتها الأمنية لتأمين عطلة عيد الفطر المبارك.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس عن استنفار ونشر الوحدات الشرطية بمختلف المحافظات في المرافق الحيوية وأماكن التجمعات الرئيسية، ضمن خطتها لتأمين عطلة عيد الفطر، وبقاء وحداتها في حالة جاهزية تامة على مدار الساعة، التزاماً بواجب الحفاظ على الأمان وحماية أرواح المواطنين.