جهود ميدانية متواصلة لحماية محطات المياه من فيضان الفرات في الرقة‎

الرقة-سانا‌‎ ‎

تواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تنفيذ أعمال الاستجابة لارتفاع منسوب نهر الفرات في محافظة الرقة، وذلك ‏عبر رفع سواتر ترابية لحماية محطات ضخ مياه زور شمر وغانم العلي وحاوي الهوى.

وأوضحت الوزارة، في بيان عبر قناتها على التلغرام اليوم الجمعة، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود الوقائية الرامية ‏إلى الحد من وصول مياه نهر الفرات إلى محطات الضخ، بما يضمن استمرار تشغيلها والحفاظ على انتظام وصول المياه ‏إلى السكان في المنطقة‎.‎

وأكدت الوزارة أن فرقها تواصل أعمال المتابعة والاستجابة الميدانية للتخفيف من آثار ارتفاع منسوب النهر، بما يسهم في ‏تعزيز استقرار الخدمات الأساسية وحماية البنية التحتية الحيوية‎.

وشهدت مناطق على امتداد نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة ارتفاعاً في منسوب المياه خلال الأيام الماضية، ما ‌‏‌‏استدعى استنفار فرق الطوارئ والدفاع المدني والجهات المحلية لاتخاذ إجراءات احترازية، شملت تدعيم السواتر الترابية ‌‏‌‏ومراقبة المناطق المهددة وتأمين عمليات الإخلاء عند الضرورة، بهدف الحد من الأضرار وحماية السكان والممتلكات.‏

