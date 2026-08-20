أتليتيكو مدريد يعلن التعاقد مع الأرجنتيني روميرو حتى 2031

مدريد-سانا

قدّم نادي أتليتيكو مدريد الإسباني لاعبه الجديد الأرجنتيني كريستيان روميرو المنضم إلى صفوفه بعقد يمتد حتى حزيران 2031.

وكان قلب الدفاع البالغ ثمانية وعشرين عاماً قد خاض تدريباً مع زملائه على ملعب “ميتروبوليتانو” في العاصمة الإسبانية، معرباً عن تلهفه لخوض أولى دقائقه بقميص الروخي بلانكوس.

ويعد روميرو، المتوج مع المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم في قطر 2022، رابع صفقات أتليتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الإسباني أليخاندرو غريمالدو، والكوري الجنوبي لي كانغ-إن، والدنماركي مورتن هيولماند.