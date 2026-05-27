جسران جديدان خارج الخدمة بدير الزور جراء فيضان نهر الفرات ‏

دير الزور-سانا‏

خرج كل من جسر المريعية وجسر الميادين الترابي، اليوم الأربعاء، من ‌‏الخدمة جراء فيضان نهر الفرات.‏

وأكد مراسل سانا أن الجسرين تعرضا لأضرار جزئية ‏مع استمرار ارتفاع ‌‏منسوب مياه نهر الفرات حيث غمرت المياه جزءاً من جسر الميادين الترابي، ‏في ‏حين انقطع أحد كابلات تثبيت جسر المريعية الحربي الذي يربط بلدة ‌‏المريعية ببلدة مراط في ريف دير ‏الزور الشرقي‏.‏

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مجلس مدينة دير الزور، خروج الجسر الترابي ‌‏الذي يربط مدينة دير الزور بريفها من الخدمة.‏

وكان الدفاع المدني السوري أعلن عن وفاة ثلاثة أطفال غرقاً أثناء السباحة ‌‏في نهر الفرات، اثنان منهما في قرية الخريطة‏ والثالث في قرية الزغيّر‏ ‌‏بريف دير الزور، بينما هناك طفل رابع لايزال مفقوداً.‏

بينما دعا وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الأهالي، ولا سيما ‌‏الأطفال، إلى عدم السباحة في نهر الفرات والمخاطرة بالأرواح، مع اشتداد ‌‏فيضان النهر.‏

يشار إلى أن لجنة الطوارئ في محافظة دير الزور قد أصدرت عدة ‌‏تحذيرات بضرورة الابتعاد عن السرير النهري وإخلاء الحوايج النهرية، ‌‏وضرورة عدم السباحة في النهر، ومنع استخدام العبارات النهرية تجنباً لأي ‌‏كارثة قد يتسبب بها ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.‏

