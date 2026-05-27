جسران جديدان خارج الخدمة بدير الزور جراء فيضان نهر الفرات ‏

دير الزور-سانا
خرج كل من جسر المريعية وجسر الميادين الترابي، اليوم الأربعاء، من الخدمة جراء فيضان نهر الفرات.
وأكد مراسل سانا أن الجسرين تعرضا لأضرار جزئية مع استمرار ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات حيث غمرت المياه جزءاً من جسر الميادين الترابي، في حين انقطع أحد كابلات تثبيت جسر المريعية الحربي الذي يربط بلدة المريعية ببلدة مراط في ريف دير الزور الشرقي.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن مجلس مدينة دير الزور، خروج الجسر الترابي الذي يربط مدينة دير الزور بريفها من الخدمة.
وكان الدفاع المدني السوري أعلن عن وفاة ثلاثة أطفال غرقاً أثناء السباحة في نهر الفرات، اثنان منهما في قرية الخريطة والثالث في قرية الزغيّر بريف دير الزور، بينما هناك طفل رابع لايزال مفقوداً.
بينما دعا وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الأهالي، ولا سيما الأطفال، إلى عدم السباحة في نهر الفرات والمخاطرة بالأرواح، مع اشتداد فيضان النهر.
يشار إلى أن لجنة الطوارئ في محافظة دير الزور قد أصدرت عدة تحذيرات بضرورة الابتعاد عن السرير النهري وإخلاء الحوايج النهرية، وضرورة عدم السباحة في النهر، ومنع استخدام العبارات النهرية تجنباً لأي كارثة قد يتسبب بها ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.