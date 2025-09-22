تفكيك ألغام أرضية قرب مدينة إزرع شمال درعا

درعا-سانا

فككت سرية الهندسة التابعة للأمن الداخلي في محافظة درعا اليوم مجموعة من الألغام الأرضية قرب مدينة إزرع على الأوتوستراد الدولي.

وذكر مراسل سانا أن قوى الأمن الداخلي بالمحافظة استجابت لبلاغ عن وجود أجسام مشبوهة، وسارعت إلى الموقع وعملت على تطويق المنطقة بالكامل حفاظاً على سلامة المواطنين.

وبعد الكشف الميداني تبين أن هذه الأجسام عبارة عن ألغام أرضية، وتم على الفور استدعاء فرق الهندسة المختصة التي نجحت في تفكيكها دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وأوضح مصدر في قيادة الأمن الداخلي بدرعا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المستمرة لضمان أمن وسلامة المواطنين، داعياً الأهالي إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ الفوري عن أي مخلفات حربية أو أجسام غريبة حفاظاً على حياتهم وعلى سلامة المجتمع.