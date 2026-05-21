إصابة 6 أشخاص جراء 74 حريقاً وحادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصيب 6 أشخاص جراء حرائق وحوادث سير في عموم سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.



وأوضح الدفاع المدني السوري عبر قناته على تلغرام، أن فرقه استجابت لـ 10 حوادث سير أسفرت عن إصابة 6 مدنيين، وقدمت الإسعافات الأولية لهم ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.

وشدد الدفاع المدني على السائقين بضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.



كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 64 حريقاً، 26 منها في المنازل والمحال التجارية، و38 حريقاً متفرقاً (أعشاب، وقمامة، وأسلاك كهربائية)، تم إخمادها دون تسجيل أي إصابات، حيث اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.



وجدد الدفاع المدني التذكير بضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو المناطق الحراجية، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، لما قد تسببه من اندلاع حرائق كبيرة، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.



وأصيب 8 أشخاص بجروح، أمس الأول جراء وقوع 82 حريقاً وحادث سير في سوريا، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.