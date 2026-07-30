يجمع بين التعليم والتوثيق.. وزارة الأوقاف تفتتح معرض السيرة النبوية في التل بريف دمشق

ريف دمشق – سانا

افتتحت وزارة الأوقاف اليوم معرض السيرة النبوية في الثانوية الشرعية بمدينة التل في ريف دمشق، بحضور وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري ونائب محافظ ريف دمشق وعدد من الشخصيات الرسمية والدينية، إلى جانب مشاركة شعبية واسعة من مختلف مدن وبلدات المحافظة.

ويهدف المعرض، الذي يستمر لمدة أسبوع، إلى تعريف الزوار بمحطات السيرة النبوية بأسلوب تفاعلي يجمع بين التوثيق والتعليم عبر عروض ولوحات ومجسمات توضيحية تقدّم محتوى معرفياً موجهاً للزوار من مختلف الفئات العمرية.

وأوضح مدير أوقاف ريف دمشق رفاعة عبد الفتاح، في تصريح لـ”سانا”، أن معرض السيرة النبوية يأتي في إطار جهود وزارة الأوقاف لتعزيز الوعي بالسيرة النبوية الشريفة، وترسيخ القيم الإسلامية من خلال وسائل عرض حديثة وتفاعلية تستقطب مختلف شرائح المجتمع، ولا سيما فئة الشباب والأطفال.

وأضاف عبد الفتاح أن المعرض يأخذ الزائر في رحلة متكاملة توثق السيرة النبوية منذ مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مروراً بمرحلة البعثة والهجرة إلى الحبشة ثم الهجرة إلى المدينة المنورة، وصولاً إلى أبرز المحطات والأحداث التي شهدتها الدعوة الإسلامية، وذلك عبر مجسمات ولوحات تعريفية ومحتوى بصري يشرح تفاصيل السيرة بأسلوب مبسط وتفاعلي.

وأشار عبد الفتاح إلى أن المعرض يتضمن فعاليات ثقافية ودعوية، ومسابقات يومية وجوائز قيّمة، إضافة إلى السحب على رحلة إلى بيت الله الحرام.

وبيّن أن هذه الفعاليات تهدف إلى تشجيع الأسر على زيارة المعرض والاستفادة من مضمونه المعرفي والإيماني، لافتاً إلى أن المعرض يُعد الأول من نوعه بهذا الحجم في ريف دمشق، ومن المتوقع أن يستقطب أعداداً كبيرة من الزوار من مختلف مناطق المحافظة.

وتأتي إقامة معرض السيرة النبوية ضمن سلسلة فعاليات تنظمها وزارة الأوقاف في مختلف المحافظات، بهدف تقديم السيرة النبوية بأساليب حديثة وتفاعلية.